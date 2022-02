Toprak Razgatlioglu (25): MotoGP-Test ist beschlossen

Erstmals seit dem Gewinn der Superbike-Weltmeisterschaft im November testet Toprak Razgatlioglu diese Woche mit dem Yamaha-Werksteam. Im Sommer wird er die MotoGP-Maschine M1 fahren.

Toprak Razgatlioglu kündigte in der Winterpause an, dass er 2022 die Yamaha M1 testen werde. Massimo Meregalli verriet im Gespräch mit MotoGP.com-Reporter Jack Appleyard am Rande des Sepang-Tests, dass der Superbike-Weltmeister eigentlich schon im November auf dem MotoGP-Bike hätte sitzen sollen. «Wir hatten am Ende des Jerez-Tests einen Testlauf für ihn geplant, aber dann fand in Indonesien das letzte Superbike-Meeting statt, also musste er hinfliegen», erklärte der Yamaha-MotoGP-Teammanager.

«In diesem Jahr müssen wir, auch auf Basis von Cal Crutchlows Testkalender, einen Tag finden, der in seinen und unseren Terminkalender passt», bestätigte Meregalli. «Es wird sicherlich interessant. Er verdient diese Chance auch, weil er im Vorjahr in der Superbike-WM Großartiges gezeigt hat. Ich bin neugierig darauf, ihn auf einer M1 zu sehen – und nicht nur ich.»

Der MotoGP-Test mit Razgatlioglu wird voraussichtlich im Sommer angesetzt: «Es gibt zwei Möglichkeiten, eine im August und eine vielleicht im Juni», verriet Meregalli. «Ich bin nicht ganz sicher, weil wir schon Veränderungen am Plan vorgenommen haben. Sobald wir bereit sind, werden wir gemeinsam entscheiden, welcher Moment der richtige ist.»

Razgatlioglu steht spätestens seit der frühzeitigen Vertragsauflösung von Maverick Viñales im August 2021 auf Yamahas Kandidatenliste für die MotoGP-WM. Der 25-jährige Türke wollte zunächst aber noch in der Superbike-WM den Titel holen, was ihm eindrucksvoll gelang.

Razlan Razali, Besitzer des neu formierten WithU Yamaha RNF MotoGP-Kundenteams, würde Razgatlioglu 2023 liebend gerne in seinem Rennstall sehen. Topraks Manager Kenan Sofuoglu erteilte diesem Wunsch im Gespräch mit SPEEDWEEK.com aber eine unmissverständliche Absage: Nur ein Platz in einem Werksteam könne den Superbike-Weltmeister zum Wechsel in die MotoGP-WM bewegen.

Diese Woche Dienstag und Mittwoch testet Yamahas Superbike-Werksteam zusammen mit zahlreichen anderen in Portimao, Razgatlioglu sitzt ebenso wie Teamkollege Andrea Locatelli erstmals seit November wieder auf seiner Rennmaschine.

«Uns geht es während dieses Tests mehr um die Bestätigung unserer Entwicklung der Elektronik und neuer Teile, als um reine Performance», teilte das Team Pata Yamaha mit.

In Portimao fährt Razgatlioglu noch mit seiner traditionellen Startnummer 54, die 1 des Champions werden wir zum ersten Mal am 25./26. März während des Tests in Barcelona auf der R1 sehen. Dort werden die Yamaha-Teams Pata und GRT auch ihr neues Design für die Saison 2022 vorstellen.