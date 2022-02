Wann Honda, Kawasaki, Yamaha die Hüllen fallen lassen

Die offiziellen Präsentationen der Teams der Superbike-WM sind eine schöne Tradition. In diesem Jahr macht Honda den Anfang, erst kurz vor dem Saisonauftakt folgen Kawasaki und Yamaha.

In zwei Monaten steht im MotorLand Aragón der Saisonauftakt der Superbike-WM 2022 auf dem Programm. Bevor am 8. April die ersten offiziellen Trainings auf der spanischen Piste stattfinden, absolvieren die Teams noch diverse Tests und präsentieren ihre diesjährigen Designs.

Den Anfang macht das Werksteam der Honda Racing Corporation (HRC). Im Fokus werden am 15. Februar (ab 10 Uhr) in einer virtuellen Show die beiden Neuzugänge Iker Lecuano und Xavi Vierge stehen, die aus dem MotoGP-Paddock in die seriennahe Weltmeisterschaft wechseln. Spätestens wird Honda auch den Wechsel von Öhlins auf Showa und von Brembo auf Nissin bekannt geben.

Zwei weitere Werksteams präsentieren ihr Aufgebot für die diesjährige Saison auf dem Circuit Barcelona de Catalunya, wo am 25./26. März ein Wintertest stattfindet.



Am 23. März wird Kawasaki auf seiner Heimstrecke die Motorräder von Jonathan Rea und Alex Lowes enthüllen. Der Nordire kehrt auf seine frühere Startnummer 65 zurück, sein englische Teamkollege wird der 22 treu bleiben. Am Design wird sich wenig ändern, wobei spekuliert wird, dass die Farben ZX10-RR traditioneller ausfallen könnten – so wie es in San Juan Villicum 2021 zu sehen war.

Das aktuelle Weltmeisterteam von Yamaha lässt am 25. März die Hüllen fallen. Pata Yamaha by Brixx geht erneut mit Titelverteidiger Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli ins Rennen. In derselben Veranstaltung wird auch das Design des GRT-Junior-Teams präsentiert, das mit Garrett Gerloff und Kohta Nozane ebenfalls unverändert besetzt ist.



Aruba.it Ducati hat noch keinen Termin genannt.