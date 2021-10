Alex Lowes (4.) wie Tom Cruise: «Aber noch cooler»

Obwohl Alex Lowes nicht fit ist, fährt der Engländer seine Kawasaki ZX-10RR so gut wie nie zuvor. Im ersten Superbike-Lauf auf dem Circuito San Juan Villicum war der vierte Platz wie ein Sieg.

Für eine Runde war Alex Lowes auch schon in Jerez und Portimão schnell, doch wegen seiner Handverletzung (Sturz in Barcelona) wurde er von den Rennärzten für die Rennen aus dem Verkehr gezogen. Beim Meeting der Superbike-WM 2021 in San Juan Villicum geht es dem 31-Jährigen gut genug, um im ersten Rennen den vierten Platz zu erreichen.



«Unter den Umständen ein viel besseres Ergebnis, als ich selbst erwartet hatte», sagte der Kawasaki-Pilot im persönlichen Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Seit meiner Verletzung war es das erste ordentliche Rennen. Aber es war hart. Ich bin nur bei 85 Prozent, aber so gut fuhr ich das Bike noch nie zuvor. Es reicht nicht für die Ergebnisse, die ich eigentlich möchte, fahrerisch kann ich mir aber nichts vorwerfen. Mit dem vierten Platz bin ich sehr zufrieden.»

In den ersten Runden war Lowes auf Podiumskurs, wurde dann aber von den Ducati-Piloten Michael Rinaldi und Axel Bassani überholt. Zweiteren konnte sich der Engländer in der Schlussphase mit viel Einsatz wieder schnappen.



«Einfach ist das nicht. Auf der Geraden sind sie … der Unterschied ist gewaltig», stöhnte Lowes. «Ich will mich darüber nicht beklagen, weil mein Bike in anderen Bereichen Vorteile hatte. Ich war etwas schneller als Bassani, überholen war dennoch nicht leicht, weil ich an den Bremspunkten immer etwas zu weit weg war. Er fuhr auch gut, sehr gut sogar, und machte wenige Fehler.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in San Juan, Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Isaac Vinales © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi, Michael van der Mark & Leon Haslam © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Eugene Laverty & Scott Redding © Gold & Goose Isaac Vinales © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Chaz Davies © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Samuele Cavalieri © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Tito Rabat © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Leon Haslam © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Alex Lowes & Axel Bassani © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu & Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Superpole: Toprak Razgatlioglu, Scott Redding & Axel Bassani © Gold & Goose 1. Rennen: Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu & Michael Ruben Rinaldi Zurück Weiter

Würden die 500/min, die euch zu Saisonbeginn nicht genehmigt wurden, helfen?



«Dann wären wir auf der Geraden etwas schneller, reichen würde aber auch das nicht», betonte Lowes. «Dafür ist der Unterschied einfach zu groß. Wir müssen uns weiter anstrengen, das Team und ich, um besser zu werden. Im Moment ist uns Toprak voraus, er und sein Paket, sind schwer zu besiegen.»

Das Motorrad von Lowes war im ersten Lauf in ungewohnten Farben lackiert. Statt grün dominierte ein kräftiger Rotton die Verkleidung. Diese Farben sollen an den Film ‹Top Gun› erinnern, in dem Tom Cruise auf einer rot-schwarzen Kawasaki GPZ 900 zu sehen ist. Kawasaki feiert damit seinen 125. Geburtstag.



«Das Team meinte, ich weil ich ein wenig so aussehe wie er – aber ich bin noch viel cooler», scherzte Lowes.

Ergebnis Superbike-WM, San Juan, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,295 sec 3. Michael Rinaldi Ducati + 9,417 4. Alex Lowes Kawasaki + 12,808 5. Axel Bassani Ducati + 13,980 6. Michael vd Mark BMW + 15,007 7. Garrett Gerloff Yamaha + 16,876 8. Andrea Locatelli Yamaha + 19,265 9. Scott Redding Ducati + 27,176 10. Leon Haslam Honda + 31,571 11. Tito Rabat Kawasaki + 34,474 12. Chaz Davies Ducati + 36,241 13. Eugene Laverty BMW + 37,072 14. Samuele Cavalieri Ducati + 41,103 15. Kohta Nozane Yamaha + 43,220 16. Leandro Mercado Honda + 48,516 17. Christophe Ponsson Yamaha + 53,695 18. Marco Solorza Kawasaki > 1 min 19. Luciano Ribodino Kawasaki > 1 min Out Isaac Vinales Kawasaki Out Alvaro Bautista Honda