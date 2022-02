Yamaha-Privatier Chris Ponsson will Werksteams ärgern

Privatfahrer Christophe Ponsson (Team Gil Motor Sport-Yamaha) steigerte sich im Verlauf der Saison 2021 deutlich. Bei den ersten Testfahrten im Autodromo do Algarve von Portimao setzte sich dieser positive Trend fort.

Christophe Ponsson absolvierte 2020 mit Aprilia einige Wildcard-Einsätze in der Superbike-WM und bestritt im vergangenen Jahr seine erste komplette Saison in der seriennahen Motorrad-Weltmeisterschaft. Sein Team Gil Motor Sport setzt seitdem eine Yamaha YZF-R1 ein. Ponsson steigerte sich am Ende der Saison 2021 deutlich und erreichte als konstanter Punktesammler zwei Top10-Platzierungen. Mit 36 Zählern landete er auf dem 20. Gesamtrang in der stark besetzten Superbike-Weltmeisterschaft.

Beim Vorsaisontest in Portimao verbesserte sich der 26-jährigen Franzosen um rund eine Sekunde im Vergleich zu den Zeiten, die er am Superbike-WM-Rennwochenende im Oktober 2021 erzielte. Er legte im Autodromo do Algarve 62 Runden zurück und landete an beiden Testtagen auf dem achten Platz der Zeitenliste.

«Ich bin wirklich zufrieden mit diesem Test, er waren meine ersten Kilometer in diesem Winter», meinte Ponsson in Hinblick auf seine erzielten Fortschritte. «Wir haben einige sinnvolle Änderungen am Bike vorgenommen und ich spürte von Anfang an, das diese auch funktionieren. Ich habe mich in den letzten Monaten verbessert und bin mit einem sehr guten Gefühl in diesen Test gestartet.»

«Wenn ich nicht immer nach den schnelleren Fahrern schaue, sondern mich ganz auf mich selbst konzentriere, bin ich gleich eine Sekunde schneller», erklärte Ponsson, dessen Lieblingsstrecke Philip Island ist. «Ich fühle mich gut und bin bereit für den nächsten Test. Ich bin gespannt, wie unsere neuen Einstellungen auf den anderen Rennstrecken funktionieren.»

«Ich möchte in Zukunft so oft es möglich ist Top10-Platzierungen erreichen», sagte der Yamaha-Privatier über seine Ambitionen für die Saison 2022. «Wir haben das zwar im letzten Jahr schon zweimal geschafft, aber ich will, dass es regelmäßiger passiert. Das wird schwierig, da es viele Werksmotorräder mit einigen superschnellen Fahrern gibt, aber wir haben uns seit der zweiten Saisonhälfte 2021 stark verbessert. Ich hoffe nach diesem guten Test, dass wir konstant um die Plätze 8 bis 11 kämpfen können.»

ZEITEN PORTIMAO TEST MITTWOCH 9.2.2022

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:39,616 min

2. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:39,851

3. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:40,055

4. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:40,335

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:40,674

6. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:41,061

7. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:41,143

8. Christophe Ponsson (F), Yamaha, 1:42,374

9. Luca Bernardi (I), Ducati, 1:42,961



ZEITEN PORTIMAO TEST DIENSTAG 8.2.2022

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:40,621 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:40,722

3. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:40,753

4. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:41,261

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:41,440

6. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:41,477

7. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:41,707

8. Christophe Ponsson (F), Yamaha, 1:43,167

9. Luca Bernardi (I), Ducati, 1:44,053