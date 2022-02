Scott Redding wieder auf BMW M1000RR – und glücklich

Bis auf BMW haben alle Teams der in der Superbike-WM 2022 engagierten Werke auf der Rennstrecke getestet. Scott Redding tauschte jetzt erstmals in diesem Jahr sein Rennrad gegen eine M1000RR.

Die Wintermonate verbrachte Scott Redding überwiegend mit seiner Verlobten Jacey Hayden bei angenehmen Temperaturen in den USA. Warum auch nicht, denn Testfahrten standen für den Engländer bisher nicht im Terminkalender.

Aber Redding bringt sich bereits in Schwung und spulte auf der spanischen Piste in Almeria flotte Runden mit seinem Trainingsmotorrad, einer BMW M1000RR, ab.



«Mr. Redding ist happy», schmunzelte Redding. «Es fühlte sich so an, als wäre ich nie weg gewesen. Regen kam mir in die Quere und hat die verfügbare Zeit gekürzt, dennoch war es großartig, wieder auf der BMW zu sitzen.»

Redding nach dem Saisonfinale in Indonesien zwei Tests mit dem BMW-Werksteam. In Estoril fuhr er das 2021er-Modell, in Jerez bekam er das diesjährige Motorrad.

Die Superbike-WM 2022 beginnt am Wochenende 8.–10. April in Aragon. Bis dahin hat BMW weitere sechs Testtage angesetzt: Zwei Mitte März in Misano, zwei Ende März in Barcelona und die zwei des Dorna-Tests am Montag und Dienstag vor dem ersten Rennen.