Jonathan Rea: «Hatte nie einen Gegner wie Toprak» 02.03.2022 - 10:12 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea

Nach sechs Superbike-Weltmeisterschaften in Serie musste sich Jonathan Rea in der Superbike-WM 2021 dem zehn Jahre jüngeren Toprak Razgatlioglu geschlagen geben. Der Kawasaki-Star gefällt sich in der Rolle des Jägers.