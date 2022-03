Yamaha-Test in Aragón: Regen sorgt für Planänderung

Weil das Wetter nicht mitspielt, zog Yamaha seinen Plan vor und testet mit seinen Superbike-Teams bereits seit Mittwoch im MotorLand Aragon.

Obwohl jedem Team die Teilnahme an einem Test zu einem angemessenen Preis angeboten werden muss, werden sich nur fünf Fahrer im MotorLand Aragon auf die Saison 2022 vorbereiten. Gebucht wurde die spanische Piste von Yamaha und alle teilnehmenden Teams sind Yamaha-Teams.

Doch die Wettervorhersage für diese Woche ist gemischt. Während es bis Donnerstag überwiegend sonnig sein soll, droht ab Freitag Regen und ein Temperatursturz. Statt am Donnerstag und Freitag begann Yamaha deshalb kurzfristig bereits am Mittwoch. Von Regen blieb man dennoch nicht verschont, als am Nachmittag ein Regenschauer für eine Zwangspause sorgte.

Für Weltmeister Toprak Razgatlioglu ist es der zweite Superbike-Test in diesem Jahr. Am 8./9. Februar saß der Türke in Portimão erstmals seit dem Saisonfinale auf der Insel Lombok/Indonesien wieder auf seiner R1 – und brannte in 1:39,616 min die schnellste Zeit in den Asphalt. Sein Pata Yamaha-Teamkollege Andrea Locatelli ist ebenfalls in Aragón im Einsatz.



Außerdem dabei sind Garrett Gerloff und Kohta Nozane vom Junior-Team GRT und Chris Ponsson vom Kundenteam GIL Motor Sport.