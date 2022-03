GRT Yamaha: Erster Test für Gerloff und Nozane

Das GRT Yamaha Superbike-WM Team mit Garrett Gerloff und Kohta Nozane hat die Winterpause hinter sich gelassen und eröffnet nun die Saisonvorbereitungen 2022 mit den ersten Testfahrten im Motorland Aragon.

Am 3. und 4. März 2022 stehen im Motorland Aragon die ersten Testfahrten für das Team GRT Yamaha auf dem Programm. Während einige ihrer Konkurrenten bereits in Jerez und Portimao trainierten, wird dies der erste Test für Garrett Gerloff und Kohta Nozane in diesem Jahr sein. Gerloff wurde als WM-Siebter 2021 bester «Privatfahrer» und zeigte dabei während seiner zweiten Saison in der Superbike-Weltmeisterschaft durchaus beachtliche Leistungen.

«Ich freue mich riesig, nach vier Monaten ohne Motorrad wieder auf meine Yamaha R1 zu steigen», sagte Gerloff vor dem ersten Test. «Die Winterpause war viel zu lang und ich hoffe nun auf gute Bedingungen, auch wenn es im Augenblick nicht optimal aussieht. Wie auch immer, ich kann es kaum erwarten, das gesamte GRT-Racing-Team, meine Großfamilie, wiederzusehen.»

Kohta Nozane stieg als Champion der japanischen Superbike-Serie in die Superbike-WM 2021 ein. Obwohl er kaum eine Rennstrecke, die Pirelli-Reifen und die R1 in WM-Spezifikation kannte, fuhr er regelmäßig in die Punkteränge und erreichte den 14. Gesamtrang. In seiner zweiten Superbike-Saison werden von Nozane konstante Ergebnisse in den Top-10 erwartet, zumal Gerloff und Nozane identisches Material wie das Pata-Yamaha-Werksteam bereitgestellt bekommen.

«Ich bin sehr gespannt auf den Start in die neue Saison», sagte Nozane. «Mein erstes Jahr in der Superbike-Weltmeisterschaft war nicht einfach, aber ich habe viel gelernt und bin bereit für die neue Saison 2022. Wir werden mit unserer Testarbeit in Aragon beginnen, um zunächst das Vertrauen in die Yamaha R1 zurückgewinnen und den Job mit meiner Crew zu planen. Ich kann es kaum erwarten, das Team nach dieser langen Zeit wiederzusehen.»

Aufgrund der unsicheren Witterungslage stellt sich das Giansanti Racing Team auf einen variablen Trainingsplan für die kommenden zwei Tage ein. Je nachdem, wie sich die äußeren Bedingungen ändern, wird die Crew um Team-Manager Filippo Conti entsprechend reagieren. Das Team ist ohnehin auf jedes mögliche Szenario vorbereitet und wird sein Testprogramm am 16. und 17. März 2022 auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli fortsetzen.

«Wir sind bereit, auf die Rennstrecke zurückzukehren», versicherte Team-Manager Filippo Conti meinte vor dem Testauftakt. «Von Aragon aus starten wir in die Saison 2022, danach ziehen wir weiter nach Misano, Barcelona und anschließend noch einmal nach Aragon. Dieser erste Test wird hilfreich sein, um den Staub vom Winter abzuklopfen, um wieder das Racing-Gefühl zu bekommen und um uns eine gute Basis für die kommenden Wochen zu erarbeiten. Das Team hat keine Zeit verschwendet und auch in der Winterpause hart gearbeitet, um für die neue Saison bestens gerüstet zu sein. Unsere Crew ist voller Energie und alle können es kaum erwarten, den Job wieder aufzunehmen.»