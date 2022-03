Kein Karriereknick: Lecuona und Vierge über SBK-WM

Mit Iker Lecuona und Xavi Vierge wechseln zwei sehr junge Piloten vom MotoGP-Paddock in die Superbike-WM zum Werksteam der Honda Racing Corporation. Die beiden Spanier taten es für ihre Karriere.

Wir kennen die Wechsel von Piloten aus dem Paddock der MotoGP in die seriennahe Weltmeisterschaft. Während jüngere Piloten zumeist von der Moto2 in die Supersport-WM wechseln und dort erfolgreich sind, wechseln in die Superbike-WM vorwiegend ältere Rennfahrer. John Kocinski (1997), Max Biaggi (2010, 2012) und Carlos Checa (2011) gewannen nach ihren GP-Karrieren die SBK-Weltmeisterschaft.



Mit Iker Lecuona (22) und Xavier Vierge (24) geben in diesem Jahr zwei junge Piloten ihr Debüt in der Superbike-WM 2022. Die beiden Spanier sehen ihre Wechsel durchweg positiv und nicht als Sackgasse.

Lecuona fuhr im vergangenen Jahr eine MotoGP-KTM RC16.



«Ich bin wirklich glücklich darüber, jetzt für Honda in der Superbike-WM zu fahren», versichert der 22-Jährige. «Zum Portimão-Test reiste ich einen Tag früher an, um alle besser kennenzulernen und nicht nur, um mich auf das Bike zu setzen. Es ist zwar ein anderes Paddock, aber ich liebe Motorräder, zu gewinnen und zu spüren, dass das Team an mich glaubt. Für mich ist der Wechsel in jeden Aspekt positiv und auch förderlich für meine Karriere. Seit meiner Kindheit verfolge ich die Superbike-WM und fahre deshalb mit der Nummer 7.»

Der Umstieg auf die CBR1000RR-R ist für Xavi Vierge schwieriger, weil er zuvor in der Moto2 deutlich weniger Leistung gewohnt ist.



«Über den Wechsel zu Honda in die Superbike-WM bin ich sehr glücklich. Jeder Fahrer möchte in einem Team und einer Meisterschaft sein, in der um Top-Ergebnisse kämpfen kann – daraus ziehen wir unsere Motivation», erklärte Vierge. «HRC hat dieselbe Mentalität wie ich, denn sie möchten vorne mitfahren und Rennen gewinnen. Also habe ich unterschrieben und werde mit ihnen jeden Tag daran arbeiten, dieses Ziel zu erreichen. Für mich ist es schön, in dieser Situation und Serie zu sein. Jeder weiß, dass das Superbike-Paddock großartig ist. Ich freue mich schon darauf, loszulegen.»