Midori Moriwaki: Neuer Honda-Teamsitz am Sachsenring

Seit 2019 hat das Superbike-WM-Team MIE Honda seine Werkstatt in Prag, nächste Woche erfolgt der Umzug nach Deutschland und an den Sachsenring. Teamchefin Midori Moriwaki erklärt die Hintergründe.

Im Herbst 2018 bekam das offizielle Honda-Team in der Superbike-WM, Ten Kate Racing, mitgeteilt, dass es keine gemeinsame Zukunft gibt. 2019 sahen wir die Rückkehr der Honda Racing Corporation, zuständig für alle Werksauftritte, in die seriennahe Meisterschaft. Damals gab es eine Kooperation zwischen MIE Racing, die drei Buchstaben stehen für Midori International Engineering, und Althea Racing, HRC agierte nur im Hintergrund.

2020 installierte HRC ein eigenes Team, das gemeinsam mit der MotoGP-Mannschaft in Barcelona beheimatet ist.



MIE Honda tritt seither als Privatteam in der Superbike-WM an. 2020 mit dem Japaner Takumi Takahashi, im Vorjahr mit dem Argentinier Tati Mercado, und dieses Jahr mit Mercado sowie dem Malaysier Hafizh Syahrin.

Seit 2019 hat MIE Honda die Werkstatt und den Firmensitz in Prag, ab nächster Woche erfolgt der Umzug nach Deutschland – direkt an den Sachsenring.



«Das ist keine große Geschichte», erzählte Teamchefin Midori Moriwaki SPEEDWEEK.com. «Meine japanischen Partner, hochtechnisierte Firmen wie Cyberdyne, bevorzugen einen Standort in Mitteleuropa, jeder von ihnen hat eine Niederlassung in Deutschland. Um Entwicklungen zu beschleunigen, wollen wir in der Nähe voneinander sein. Es gab keine Probleme in Tschechien, das ist eine strategische Entscheidung für die Zukunft. Ich interessiere mich nicht nur für den Rennsport, wir werden zukünftig auch andere Dinge entwickeln.»

Der erste große Schritt in diese Richtung ist die strategische Partnerschaft zwischen MIE und Cyberdyne. Das japanische Unternehmen beschäftigt sich unter anderem mit Robotik, künstlicher Intelligenz und der Mensch-Maschine-Vernetzung. Bekannt geworden ist Cyberdyne durch die Entwicklung des Roboteranzugs ‹HAL›, der Personen bei hoher körperlicher Belastung, zum Beispiel in der Pflege oder beim Heben von Lasten, unterstützt, aber auch querschnittsgelähmten Menschen das Gehen wieder ermöglichen soll.

Moriwaki wird auch 2022 mit Milos Cihak zusammenarbeiten, «die Mechaniker bleiben auch und neue kommen hinzu, weil wir zwei Fahrer haben», erklärte die adrette Japanerin. «Vom Sachsenring sind es nur zweieinhalb Stunden mit dem Auto zu unserem jetzigen Standort, das ist kein Problem.»

MIE Honda plant, neben dem offiziellen Dorna-Test am 4./5. April in Aragon auch am 25./26. März in Barcelona dabei zu sein. «Das wird allerdings sehr knapp», bemerkte Moriwaki. «Unser Motorrad unterscheidet sich sehr vom letztjährigen, wir brauchen Zeit, um es zu bauen. Wir bekommen von Honda die CBR1000RR-R mit Verspätung, deshalb wir Barcelona schwierig. Unser Ziel ist, Ende März zu testen.»



Die Superbike-WM 2022 startet am Wochenende 8.–10. April im MotorLand Aragon.