BMW greift mit Barbera und Jacobsen in MotoAmerica an

BMW baut das Rennsport-Engagement seiner Motorrad-Sparte aus. Mit den ehemaligen WM-Piloten Hector Barbera und PJ Jacobsen greifen die Bayern mit Tytler Cycle Racing nach dem Titel der MotoAmerica 2022.

Eine überraschende Nachricht erreicht uns aus den USA. Das Rennteam Tytler Cycle Racing setzt in der MotoAmerica zwei M1000RR in der Superbike-Kategorie und drei in der Superstock-Serie ein. Die Motorräder werden von alphaTechnik in Stephanskirchen aufgebaut, was eine Zusammenarbeit mit BMW vermuten lässt.

Tytler Cycle Racing entstand aus einer Kooperation des gleichnamigen Motorradhändlers mit dem Rennteam RideHVMC. Racing Know-how ist vorhanden. Tytler Cycle setzte 2021 im Rennsport auf Ducati, hat aber geschäftliche Beziehungen zu BMW, Indian und Royal Enfield.



«Es war eine Herkulesaufgabe, ein Rennprogramm dieser Größenordnung in so kurzer Zeit auf die Beine zu stellen – wir begannen mit diesem Projekt erst kurz vor dem Jahreswechsel», erklärte Superbike-Teammanager Dave Weaver. «Wir stehen noch vor vielen Herausforderungen und es gibt noch viel zu erledigen. Ich bin gespannt, was Hector und PJ im Jahr 2022 erreichen können. Jeder bei TCR ist entschlossen, starke Ergebnisse zu erzielen und unsere Konkurrenten auf der Strecke zu überraschen.»

Als Aushängeschilder wurden mit Hector Barbera und PJ Jacobsen Piloten mit internationaler Erfahrung verpflichtet. Während der Spanier als Siebter der MotoAmerica 2021 (Scheib Racing) bereits BMW-Erfahrung mitbringt, kehrt der New Yorker Jacobsen nach einem Jahr Auszeit in die Serie zurück.



«Es wird ein wichtiges Jahr für mich und ich bin zuversichtlich, auf der Strecke gute Ergebnisse zu erzielen», sagte der 35-jährige Barbera. «Das Team hat viel Erfahrung und wir haben einen guten technischen Support. Ich bin sicher, dass wir zusammen eine gute Saison haben werden. Diese Saison wird einfacher für mich. Ich kenne die Strecken und erwarte, konkurrenzfähiger zu sein und um die Spitzenplätze kämpfen zu können.»

Schwieriger wird die MotoAmerica 2022 sicher für PJ Jacobsen. Der 28-Jährige hatte 2020 einen schweren Sturz und erlitt eine langwierige Verletzung. Als Riding-Coach blieb er dem Sport verbunden.



«Ich bin noch jung und wollte zurück in den Rennsport», meinte der zweifache Supersport-Sieger. «Ich will etwas beweisen und bin sehr hungrig und entschlossen. Ich möchte dem Team ein großes Dankeschön aussprechen, auch allen Menschen, die weiterhin an mich glauben und meinen Namen für dieses Projekt in Spiel gebracht haben.»

In der Superstock-Kategorie bietet Tytler Cycle Racing Corey Alexander, Zach Schumacher auf.