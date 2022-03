Superbike-Test in Misano wieder mit Danilo Petrucci

Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche geben sich einige Stars der Superbike-WM in Misano ein Stelldichein. Neben Álvaro Bautista (Aruba Ducati) sind auch Danilo Petrucci sowie einige Piloten der Supersport-WM dabei.

Im Vorfeld des zweitägigen Superbike-Tests in Misano haben Aruba Ducati (Álvaro Bautista und Michael Rinaldi) und das Kundenteam Barni Spark Racing (Luca Bernardi) am Dienstag ihre Teams präsentiert. Bereits am Wochenende hatte das Team Go Eleven Ducati die V4R von Philipp Öttl enthüllt.



Insgesamt werden 17 Teams mit 28 Piloten in Misano testen. Neben Bautista, Rinaldi, Bernardi und Öttl wird auch Motocorsa-Ass Axel Bassani seine Ducati ausführen. Dazu gesellen sich die GRT-Yamaha-Piloten Garrett Gerloff und Kohta Nozane sowie Christophe Ponsson von Gil Motorsport Yamaha.

Zum ersten Mal in diesem Jahr testet auch BMW mit beiden Teams, wobei im Team von Shaun Muir nur Scott Redding anwesend ist, weil Teamkollege Michael van der Mark mit einem gebrochenen Unterschenkel ausfällt. Das deutsche Team Bonovo action von Michael Galinski ist mit Eugene Laverty und Loris Baz dagegen vollzählig vertreten.



Kawasaki ist lediglich durch das Puccetti-Team und Lucas Mahias vor Ort.

Einen weiteren Test im Rahmen der Superbike-WM absolviert Danilo Petrucci, der eine Ducati V4R in MotoAmerica-Konfiguration fahren wird. Der ehemalige MotoGP-Pilot unterschrieb bei Ducati New York als Nachfolger von Loris Baz.



Eigentlich sollte in Misano auch Randy Krummenacher im Yamaha-Team Keope die R1 für die italienische Superbike-Serie CIV testen, doch der Schweizer wurde positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in Quarantäne.

Die Superbike-Teams, die auch in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft aktiv sind, bringen auch ihre Supersport-Piloten auf die Strecke: Nicolò Bulega (Aruba Ducati), Oli Bayliss (Barni Ducati), Can Öncü und Yari Montella (beide Puccetti Kawasaki).



Dazu Max Kofler (CM Ducati), Niki Tuuli und Bahattin Sofuoglu (beide MV Agusta).

Weiterhin nehmen zahlreiche Piloten aus der italienischen Serie am Misano-Test teil, unter anderen Mattia Pasini (Ducati), Lorenzo Zanetti (Ducati) und Niccolò Canepa (Yamaha).