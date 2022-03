So sieht die 2022er Ducati von Álvaro Bautista aus

Seit Carlos Checa 2011 wartet Ducati auf den Titel in der Superbike-WM. In diesem Jahr ruhen die Hoffnungen auf Álvaro Bautista, dem erfolgreichsten Piloten mit der Panigale V4R. Soeben wurde Design der Werks-Ducati präs

Ducati ist zwar nach wie vor der erfolgreichste Hersteller der 1988 gegründeten Superbike-WM, doch seit dem letzten Titelgewinn durch Carlos Checa sind zehn Jahre vergangen. Um den Bann zu brechen, holte Ducati Álvaro Bautista ins Werksteam Aruba.it Ducati zurück, der 2019 mit 16 Siegen Vizeweltmeister wurde.



Erstaunlich: Der mittlerweile 37-Jährige hat mit der V4-Ducati in nur einer Saison fast ebenso viele Rennen gewonnen, wie Scott Redding (12), Chaz Davies (3) und Michael Rinaldi (4) zusammen!



Teamkollege von Bautista in der Superbike-WM 2022 ist der 26-jährige Rinaldi, der seine zweite Saison im Werksteam absolviert.

Bevor die Vorbereitung für die am 8. April im MotorLand Aragón beginnende Saison mit dem Misano-Test am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche in die Schlussphase geht, präsentierte Ducati vor wenigen Minuten sein diesjähriges Team.



Neben den beiden Superbike-Piloten gehört dazu auch Niccolò Bulega mit der Panigale 955 V2 in der Supersport-Kategorie.



«Wir blicken mit Ehrgeiz und Entschlossenheit auf die bevorstehende Saison. Das Ziel unseres Teams ist es, mit jedem Jahr hinsichtlich Performance und Ergebnisse einen Schritt nach vorne zu machen», sagte Teamchef Stefano Cecconi im Rahmen der Präsentation. «Wir bauen auf die Rückkehr von Álvaro Bautista und wollen mit ihm eine noch bessere Saison als 2019 absolvieren, die uns bereits eine große Zufriedenheit beschert hatte. Wir glauben auch fest an Michael Rinaldi und gehen davon aus, dass er nach seinem stetigen Wachstum einen weiteren bedeutenden Schritt machen wird.»

Optisch haben die V4R von Bautista und Rinaldi nicht viel Neues zu bieten: Die Hauptfarbe ist natürlich Rot, das größte Logo ist weiterhin das von Hauptsponsor und Teameigentümer Aruba, einer IT-Firma aus Norditalien. Auch Lenovo (Computer) und Riello ups (Speichersysteme) sind prominent auf der Verkleidung, der Lederkombi und Teambekleidung zu sehen.