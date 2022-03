Schock für BMW: Michael van der Mark mit Beinbruch

Wenige Tage bevor BMW mit den Testfahrten für die Superbike-WM 2022 beginnt, hat sich Michael van der Mark beim Mountainbike-Training den Unterschenkel gebrochen.

Die beiden BMW-Teams SMR und Bonovo action starten diese Woche am Mittwoch mit den Tests für die am Wochenende 8.–10. April beginnende Superbike-WM 2022. Vor der Winterpause testete Neuzugang Scott Redding im Dezember in Estoril, in Jerez waren neben dem Engländer auch seine Markenkollegen Michael van der Mark, Eugene Laverty und Loris Baz dabei.

In den drei Monaten seither wurde permanent an der Optimierung der BMW M1000RR gearbeitet, sodass die Werksfahrer diese Woche Mittwoch und Donnerstag in Misano allerhand neues Material zu versuchen haben. Anschließend wird an der Abstimmung gearbeitet, um für den Saisonstart in Spanien eine gute Basis zu finden.

Nach Misano hat das BMW-Quartett noch vier weitere Testtage: Am 25./26. März in Barcelona sowie am 4./5. April im MotorLand Aragon.



Van der Mark fällt mindestens für den Misano-Test verletzungsbedingt aus: Der Niederländer hat sich am Sonntag bei einem Sturz beim Mountainbike-Training den Unterschenkel gebrochen.



«Die Behandlungsfortschritte in den nächsten Tagen werden zeigen, ab wann Michael wieder auf das Motorrad steigen kann», so BMW Motorsport Direktor Marc Bongers.