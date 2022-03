Álvaro Bautista: «Fahrstil passt optimal zur Ducati» 17.03.2022 - 08:08 Von Kay Hettich

© WorldSBK Ducati-Star Alvaro Bautista

Mit einer starken Bestzeit am ersten Testtag in Misano untermauerte Álvaro Bautista seine Ambitionen für die Superbike-WM 2022. Die Umstellung auf die Ducati V4R ist geschafft, doch am Ziel ist der Spanier noch nicht.