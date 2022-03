Zeiten Misano-Test, Mittwoch: Bautista überragend

Ducati-Werksfahrer Alvaro Bautista hat den ersten von zwei Testtagen in Misano mit der Bestzeit bei den Superbikes beendet. Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) schlug sich erneut tadellos und wurde Fünfter.

Die meiste Zeit lag Garrett Gerloff (GRT Yamaha) am Mittwoch mehrere Zehntelsekunden voraus, erst am späteren Nachmittag konnte Ducati-Werksfahrer Alvaro Bautista bis auf 0,013 sec zum ihm aufschließen.



Um kurz vor 17 Uhr führte Bautista die Zeitenliste mit 1:34,165 min an, dann steigerte sich der Spanier auf 1:33,983 min. An diese Bestmarke kam bis zum Testende um 18 Uhr keiner mehr heran. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde auf dem Misano World Circuit fuhr 2021 Michael Rinaldi (Aruba.it Ducati) in 1:34,356 min, den Pole-Rekord hält Jonathan Rea (Kawasaki) mit 1:33,416 min.

Mit dieser Zeit sorgte Bautista für klare Verhältnisse. Dem zweitplatzierten Gerloff nahm er fast 0,4 sec ab, seinem Teamkollegen Michael Rinaldi auf Platz 3 fast eine halbe Sekunde.



Loris Baz aus dem deutschen Team Bonovo action brachte die beste BMW M1000RR auf Platz 4 und war nur minimal schneller als Rookie Philipp Öttl auf der Go-Eleven-Ducati, der Fünfter wurde.

BMW-Werksfahrer Scott Redding hatte allerhand Sachen zu probieren, darunter die jüngste Motorkonfiguration, einen neuen Tank, neue Rahmenteile und diverse Elektronikstrategien. Der Engländer erledigte gewissenhaft seine Arbeit und fuhr unauffällig – Platz 10.

Von den Supersport-Piloten waren am Nachmittag lediglich Can Öncü (Puccetti Kawasaki) und Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) mit Transponder unterwegs. Auch sie waren sehr schnell: Öncü unterbot mit 1:37,832 min die schnellste Rennrunde deutlich (Sandro Cortese, Yamaha, 2018, 1:38,193 min) und arbeitet sich langsam in Richtung Pole-Rekord (Jules Cluzel, MV Agusta, 2015, 1:37,482 min).





Zeiten Misano-Test, Mittwoch (16. März):



Superbike:

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:33,983 min

2. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:34,376

3. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:34,461

4. Loris Baz (F), BMW, 1:34,917

5. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:34,951

6. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:35,062

7. Axel Bassani (I), Ducati, 1:35,188

8. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:35,259

9. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:35,455

10. Scott Redding (GB), BMW, 1:35,592

11. Chris Ponsson (F), Yamaha, 1:35,812

12. Luca Bernardi (I), Ducati, 1:35,824



Supersport:

1. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:37,832 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,972

Yari Montella (I), Kawasaki, ohne Transponder

Max Kofler (A), Ducati, ohne Transponder

Niki Tuuli (FIN), MV Agusta, ohne Transponder

Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, ohne Transponder

Oli Bayliss (AUS), Ducati, ohne Transponder