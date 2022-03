Philipp Öttl (Ducati): So lief Testtag 1 in Misano

Beim zweitägigen Misano-Test in dieser Woche bereitet sich Philipp Öttl auf seine Debüt-Saison in der Superbike-WM vor. Womit sich der Go Eleven Ducati-Pilot am Mittwoch beschäftigt hat.

In der Box von Go Eleven Ducati sah man am Mittwochabend zufriedene Gesichter. Für Rookie Philipp Öttl ist der Misano-Test nach Portimão Anfang Februar erst die zweite Gelegenheit, sich an die Panigale V4R anzupassen. Außerdem kam neueste Material zum Einsatz, unter anderem die aktuellste Vordergabel von Öhlins und ein aktualisiertes Auspuffsystem von Spark.

Der Ainringer fand zügig einen soliden Rhythmus und ließ sich in 1:34,951 min die schnellste Rundenzeit notieren. Damit war Öttl 0,968 sec langsamer als Ducati-Werkspilot Álvaro Bautista, der für die Tagesbestzeit sorgte.



«Ein schöner erster Testtag», hielt der 25-Jährige fest. «Die Temperaturen waren etwas kühl, trotzdem konnten wir fast den ganzen Plan durchziehen und alle neuen Teile zu testen. Am Nachmittag haben wir die neuen Pirelli-Reifen und Set-ups ausprobiert. An Tag 1 haben wir Daten gesammelt, die wir am Abend besprechen, um die Richtung für Donnerstag festzulegen. Die Rundenzeit ist gut im Vergleich zu den anderen, also machen wir so am zweiten Tag weiter.»

Zufrieden blickt auch Teammanager Denis Sacchetti auf den ersten Testtag.



«Auf schnelle Rundenzeit hatten wir es eigentlich nicht angelegt, aber ich bin sowohl mit der besten Runde als auch mit der Rennpace zufrieden», sagte der ehemalige Rennfahrer. «Die gesammelten Daten ermöglichen uns, den zweiten Testtag und die nächsten Tests gezielter anzugehen.»

Zeiten Misano-Test, Mittwoch (16. März):

Superbike:

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:33,983 min

2. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:34,376

3. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:34,461

4. Loris Baz (F), BMW, 1:34,917

5. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:34,951

6. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:35,062

7. Axel Bassani (I), Ducati, 1:35,188

8. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:35,259

9. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:35,455

10. Scott Redding (GB), BMW, 1:35,592

11. Chris Ponsson (F), Yamaha, 1:35,812

12. Luca Bernardi (I), Ducati, 1:35,824



Supersport:

1. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:37,832 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,972

3. Yari Montella (I), Kawasaki,1:39,214

4. Oli Bayliss (AUS), Ducati,1:40,398

5. Max Kofler (A), Ducati,1:40,465

Niki Tuuli (FIN), MV Agusta, ohne Transponder

Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, ohne Transponder