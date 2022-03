Externer Fixateur: Michael vd Mark (BMW) im Rollstuhl

Der Misano-Test am 16./17. März findet ohne BMW-Pilot Michael van der Mark statt. Der schnelle Niederländer wird wohl länger pausieren müssen.

Während sich sein BMW-Teamkollege Scott Redding sowie Eugene Laverty und Loris Baz vom Team Bonovo action am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche in Misano erstmals in diesem Jahr in den Sattel ihrer M1000RR schwingen, dreht Michael van der Mark in seinem Zuhause mit einem Rollstuhl seine Runden. Der Niederländer hat sich am Sonntag bei einem unglücklichen Sturz beim Mountainbike-Training den rechten Unterschenkel gebrochen.

Van der Mark wurde operiert und konnte am Dienstag das Krankenhaus verlassen. Scheinbar gut gelaunt postete der Supersport-Weltmeister von 2014 bei Instagram ein Foto, das ihn mit Sohn Mason auf dem Schoß zeigt.



Deutlich erkennbar ist ein externer Fixateur, der in der Regel bei verschobenen Brüchen als Behandlungsmethode zum Einsatz kommt. Man muss also davon ausgehen, dass es sich bei dem Bruch um einen mehrfachen und/oder komplizierten Bruch handelt.

Nach Misano hat das BMW-Quartett noch vier weitere Testtage geplant: Am 25./26. März in Barcelona sowie am 4./5. April im MotorLand Aragon. Mindestens die Teilnahme des 29-Jährigen am Barcelona-Test in nur neun Tagen erscheint fraglich. Die Superbike-WM 2022 beginnt offiziell mit dem ersten Training am 8. April in Aragón.