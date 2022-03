Jonathan Rea: «Lasst uns den WM-Titel zurückholen»

Vor zirka 300 Gästen stellte das Kawasaki-Werksteam auf dem Circuit de Catalunya am Mittwochabend sein Werksteam für die Superbike-WM 2022 vor. Optisch hat sich fast nichts verändert.

Das Provec-Team, seit 2012 zuständig für den Werksauftritt von Kawasaki in der Superbike-WM, ist in Granollers ansässig, fünf Minuten vom Circuit de Catalunya entfernt. Weil in Montmelo am Freitag und Samstag der größte Wintertest stattfindet und das Team dafür bereits alles aufgebaut hat, wurde die erste Kawasaki-Präsentation seit 2019 dort abgehalten. 300 Gäste waren geladen, der Umgang war erfrischend unkompliziert – ohne 3G, ohne Maske, schlicht normal.

Viel Neues gab es nicht zu sehen: Kawasaki hat mit Rekordchampion Jonathan Rea und Alex Lowes dasselbe Fahrerduo wie die vergangenen beiden Jahre, an der ZX-10RR wurden nur Details geändert. Auch optisch unterscheiden sich die Motorräder, Lederkombi und Teambekleidung nur minimal vom Vorjahr.

«Uns ging es darum, dass die Menschen nach zwei Jahren Corona mal wieder unter normalen Voraussetzungen zusammenkommen», betonte Biel Roda, einer von drei Teameigentümern. «Wir wollten einen schönen Rahmen bieten und dafür sorgen, dass sich die Leute mal wieder treffen.»

2021 verlor Kawasaki die Weltmeisterschaft mit Jonathan Rea lediglich um 13 Punkte gegen Toprak Razgatlioglu und Yamaha. «Unser Ziel ist, den Fahrertitel und jenen für den Hersteller und das Team zu gewinnen», unterstrich Teammanager Guim Roda. «Johnny und Alex haben das Potenzial, Rennen zu gewinnen und um den WM-Titel zu kämpfen. Natürlich ist die Herausforderung groß, aber wir haben einen guten Plan. Viele unserer Mitarbeiter sind seit Jahren dabei, sie bringen sich sehr ein.»

Rea wird erstmals seit 2015 wieder mit seiner traditionellen Startnummer 65 antreten, seit 2016 hatte er die 1 auf der Kawasaki. «Nach sechs Wintertests stellen wir die Bikes in schwarz und weiß zur Seite und zeigen die neuen Farben her», erzählte Rea. «Das ist, wie wenn der Frühling kommt – und wir zeigen der Welt damit, dass das Kawasaki Racing Team für 2022 bestens vorbereitet ist. Lasst uns den Titel zurückholen.»

Am Freitag und Samstag findet auf dem Catalunya-Circuit der größte private Wintertest statt, bei dem bis auf Axel Bassani, Isaac Vinales und den verletzten Michael van der Mark alle Stammfahrer dabei sein werden.



Am 4./5. April sind die offiziellen Dorna-Tests in Aragon, bevor am Wochenende 8.–10. April auf gleicher Strecke die Weltmeisterschaft beginnt.