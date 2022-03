Loris Baz (29): BMW hat seine Erwartungen übertroffen

Beim zweitägigen Misano-Test startete BMW mit den Vorbereitungen in diesem Jahr für die Superbike-WM 2022. So beurteilt Loris Baz vom Team Bonovo action die Verbesserungen an der M1000RR.

Nach einem Jahr mit Ducati in der MotoAmerica kehrt Loris Baz 2022 mit BMW in die Superbike-WM zurück. Der 29-Jährige fuhr 2018 bei Althea Racing das bayerische Superbike, nun tritt er für das deutsche Team Bonovo action und mit der aktuellen M1000RR an.

Mitte Dezember absolvierte der Franzose in Jerez den ersten Test, am Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche in Misano bekam er das neueste Material zur Verfügung gestellt.



«In Jerez war alles völlig neu für mich, da ich von einem völlig anderen Motorrad kam. Danach hatten wir eine lange Pause, daher war ich sehr froh, wieder auf der BMW M 1000 RR zu sitzen», erklärte Baz. «Ich wusste nicht, was mich erwarten würde. Diese Strecke ist komplett anders, auch das Grip-Niveau ist komplett anders. Ich war aber sofort zufrieden mit der neuen Motorspezifikation und der Entwicklung der Elektronik, die die Jungs erarbeitet haben. Also, ja, ich bin wirklich glücklich mit der Richtung, die sie eingeschlagen haben. Ich denke, es ist die richtige.»

In 1:34,476 min war der 29-Jährige um 0,070 sec der langsamste der drei anwesenden BMW-Piloten. Auf die Testbestzeit von Álvaro Bautista (Ducati), gefahren mit dem SCX-Hinterreifen, büßte er 0,9 sec ein.



«Ich bin mit der Pace zufrieden und konnte in den zwei Tagen viele konstante Runden auf Rennreifen fahren», winkte Baz ab. «Ich bin sehr zufrieden mit der geleisteten Arbeit. Uns fehlt auch nicht viel auf Scott und Eugene, also hat BMW eine gute Richtung gefunden.»

Kombinierte Zeiten Misano-Test (16./17. März):

Superbike:

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:33,574 min

2. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:33,686

3. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:34,058

4. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:34,214

5. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:34,316

6. Scott Redding (GB), BMW, 1:34,406

7. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:34,443

8. Loris Baz (F), BMW, 1:34,476

9. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:34,780

10. Axel Bassani (I), Ducati, 1:34,865

11. Luca Bernardi (I), Ducati, 1:34,930

12. Chris Ponsson (F), Yamaha, 1:35,812



Supersport:

1. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:37,209 min

2. Niki Tuuli (FIN), MV Agusta, 1:37,348

3. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,356

4. Yari Montella (I), Kawasaki,1:37,972

5. Max Kofler (A), Ducati, 1:39,081

6. Oli Bayliss (AUS), Ducati, 1:39,453

Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, ohne Transponder