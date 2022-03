Gipfeltreffen in Barcelona: Alle SBK-Stars testen

Am Freitag und Samstag dieser Woche findet in Barcelona ein großer Test von Teams der Superbike- und Supersport-WM 2022 statt. Wer neben den Favoriten von Ducati, Kawasaki und Yamaha noch dabei ist.

Neben dem offiziellen Dorna-Test Anfang April, unmittelbar vor dem Saisonauftakt in Aragón am 8. April, ist der Superbike-Test am 25. und 26. März in Barcelona der größte in diesem Winter. Alle Werksteam sind anwesend, dazu die wichtigsten Kundenteams der verschiedenen Marken.



So sehen wir die diesjährigen Favoriten Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Jonathan Rea (Kawasaki) und Álvaro Bautista (Ducati) zeitgleich auf der Piste, dazu ihre starken Teamkollegen. Ebenfalls anwesend das Werksteam der Honda Racing Corporation mit Iker Lecuona/Xavi Vierge sowie die gleichgestellten BMW-Teams SMR mit Scott Redding und Bonovo action mit Eugene Laverty und Loris Baz.



Wie bereits berichtet, wird der verletzte Michael van der Mark von Ilya Mikhalchik ersetzt.

Die wichtigsten Kundenteams testen ebenfalls in Barcelona: Erstmals ist MIE Honda mit Leandro Mercado und Hafizh Syahrin auf der Strecke, dazu das Ducati-Team Go Eleven mit Philipp Öttl und die wichtigsten Kundenteams von Kawasaki und Yamaha.



Das diesjährige Teilnehmerfeld ist fast komplett. Neben van der Mark fehlen lediglich Axel Bassani (Motocorsa Ducati) sowie die Yamaha-Piloten Chris Ponsson (Gil MotorSport) und Isaac Vinales (Motoxracing).

Drei Supersport-Piloten testen ebenfalls in Barcelona, alle mit der Ducati 955 V2: Nicolo Bulega, Oliver Bayliss und Raffaele De Rosa.