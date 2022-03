Barcelona: Das sind die Neuigkeiten an den Werksbikes

Honda-Pilot Xavi Vierge hielt sich am Freitag in Barcelona eine Stunde vor Schluss in den Top-10

Der erste Testtag der Superbike-WM in Barcelona neigt sich dem Ende zu und die Mannschaften arbeiten hart an ihren Maschinen. SPEEDWEEK.com blickt auf die technischen Weiterentwicklungen der Werksteams am Freitag.

In Barcelona bereitet sich der Tross der Superbike-Weltmeisterschaft auf die neue Saison vor. Insgesamt 21 Fahrer testen am Freitag und am Samstag auf dem 4,657 km langen Circuit de Barcelona-Catalunya, lediglich Axel Bassani (Ducati) und Yamaha-Fahrer Christophe Ponsson sind nicht anwesend. Das neue Team Motoxracing (Yamaha) wird wohl nicht an der Superbike-WM 2022 teilnehmen, Fahrer Isaac Viñales schaut sich bereits nach anderen Möglichkeiten um.

Am ersten Testtag wurde bereits viel Neues an den Bikes entdeckt. Die Weltmeister-Mannschaft von Yamaha probiert derweil eine neue Heck-Konstruktion aus. Toprak Razgatlioglu fährt mit einem Konstrukt aus Kohlefaser, welches neben einer Gewichtsersparnis um ein Kilogramm auch deutlich mehr Platz bringt. In der Vergangenheit war das Heck aus Aluminium. Zusätzlich testen Razgatlioglu und Andrea Locatelli eine neue Schwinge an der YZF R1.

Auch GRT-Pilot Garrett Gerloff ist bei Yamaha in die Testarbeit einbezogen. Der US-Amerikaner hat verschiedene Elektronik-Pakete für sein Rennmotorrad zur Verfügung und konzentrierte sich auf Longruns. Um 17 Uhr, eine Stunde vor Testende, lag er trotzdem auf Position 1. Auch Honda fokussierte sich mit den beiden Superbike-Neulingen Xavi Vierge und Iker Lecuona auf die Arbeit mit der Elektronik an der Fireblade.

Bei Ducati bündeln man die Kräfte vermehrt auf Rückkehrer Alvaro Bautista. Während sich der Spanier weiter an die Panigale V4R anpasst, steht eine neue Schwinge für die Testfahrten bereit. Am Mittag führte Bautista das Feld an. Kawasaki-Star Jonathan Rea arbeitet mit einem neuen Tank mit einer Finne, Teamkollege Alex Lowes hatte ihn bereits zuvor ausprobiert.

BMW hat in Barcelona das gleiche Material wie zuletzt in Misano zur Verfügung. Gegenüber 2021 ist der Motor verbessert, außerdem wurde mit der Steifigkeit des Rahmens experimentiert. Vom Werksteam ist zu hören, dass der Grip am Hinterrad deutlich verbessert wurde. BMW versucht, das Bike an den Fahrstil von Scott Redding anzupassen, der arbeitet immer noch an der Umstellung von der Ducati zur M1000RR. Neben dem Engländer sitzt der dreifache IDM-Champion und letztjährige Endurance-Vizeweltmeister Ilya Mikhalchik auf dem Bike von Michael van der Mark, der verletzungsbedingt ausfällt.