Sorgen bei Yamaha Motoxracing: Vorzeitiges WM-Aus

In unteren Klassen konnte Motoxracing einige Erfolge feiern

Die Anzeichen verdichten sich, dass wir das Team Yamaha Motoxracing nicht in der Superbike-WM 2022 sehen. Fahrer Isaac Vinales (28) hört sich bereits nach anderen Startmöglichkeiten um.

Als Promoter Dorna am 25. Januar endlich die Startliste für die Superbike-WM 2022 veröffentlichte, enthielt diese nur eine Überraschung: Das Team Yamaha Motoxracing hatte sich eingeschrieben und den Spanier Isaac Vinales verpflichtet, einen Cousin von MotoGP-Pilot Maverick.

Seither ist es ruhig um die Truppe aus Italien, sie tauchte bei keinem der bisherigen Wintertests auf. Auch in Barcelona beim großen Test diese Woche Freitag und Samstag fehlt Motoxracing. Dafür ist auf dem Circuit de Catalunya zu hören, dass sich Isaac Vinales nach einem neuen Team umsieht, der 28-Jährige wird mit der Spanischen Superbike-Meisterschaft in Verbindung gebracht.

Motoxracing war im SBK-Paddock bereits in den Klassen Superstock 1000, Supersport-WM und Supersport-300-WM vertreten, doch noch nie in der höchsten Kategorie Superbike. Dem Vernehmen nach scheitert das an der Finanzierung.



Ohne Motoxracing wird die Startliste auf 23 Stammfahrer schrumpfen, davon 14 auf Werksmaschinen.