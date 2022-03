Loris Baz (BMW) will Bonovo action aufs Podest hieven

Einmal mehr kehrt Loris Baz 2022 in die Superbike-WM zurück und pilotiert im deutschen Team Bonovo action eine BMW M1000RR. Ohne Top-3-Ergebnisse anzupeilen, würde der Franzose keinen Sinn darin sehen.

Loris Baz hat eine wechselhafte Superbike-Karriere. Dein Debüt gab er 2012, als er bei Kawasaki den bei Testfahrten in Imola gestürzten Joan Lascorz ersetzte. Das Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft verließ der schlaksige Baz für die MotoGP 2015, um 2018 mit Althea Racing und BMW in die Superbike-WM zurückzukehren.

Nach zwei weiteren Jahren mit Ten Kate Yamaha folgte er ein Intermezzo mit Ducati in der MotoAmerica 2021. Noch im selben Jahr kehrte der 29-Jährige, erneut als Ersatz, mit Go Eleven Ducati in die Weltmeisterschaft zurück und wird 2022 mit Bonovo action BMW Vollzeit in der Superbike-WM antreten.



Baz bewies bei mehreren Gelegenheiten sein Talent. 20 Podestplätze erreichte er mit Kawasaki (14), Yamaha (4) und Ducati (2), davon zwei Laufsiege mit Kawasaki.

Top-3-Ergebnisse sind das Selbstverständnis des Franzosen.



«Ich kann nicht in die Saison gehen, ohne an das Podium zu denken. Natürlich ist das mein Ziel», sagte der BMW-Pilot bei WorldSBK. «Ich möchte versuchen, mit der M1000RR in diesem Jahr mit dem Team auf das Podium zu fahren. Wir werden sehen, wann das möglich sein kann. Ich bin mir aber sicher, dass wir, wenn wir einen guten Job machen und so weiterarbeiten wie bisher, die Möglichkeit haben werden, um das Podium zu kämpfen.»

Das BMW-Team Bonovo action ist dem britischen SMR-Team gleichgestellt. BMW hat die Unterscheidung zwischen Werks- und Satellitenteams abgeschafft, alle vier Piloten stehen direkt beim Werk unter Vertrag.