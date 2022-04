Aragón-Knaller Ilya Mikhalchik (BMW): Zukunft SBK-WM?

Als Ersatz von BMW-Werkspilot Michael van der Mark verkaufte sich Ilya Mikhalchik beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2022 prächtig. Der dreifache IDM-Champion macht keinen Hehl daraus, wo er seine Zukunft sieht.

Bevor Ilya Mikhalchik mit BMW dreimal die IDM Superbike gewann, war der Ukrainer im Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft aktiv. 2012 und 2013 war er Fahrer im damaligen European Junior Cup, anschließend fuhr er zwei Jahre in der Superstock-600-EM, dann ein Jahr Supersport-WM und Superstock-1000-Cup.



Am besten schlug er sich 2014 in der 600er-EM, wo er Gesamtrang 6 eroberte. Seinen einzigen Podestplatz holte der Ukrainer 2017 als Zweiter auf einer Kawasaki des deutschen Triple-M-Teams im Superstock-1000-Cup in Jerez.

Für 2022 hat Mikhalchik einen BMW-Werksvertrag für die Endurance-WM und fährt für den bayerischen Hersteller außerdem die spanische Superbike-Meisterschaft. Und er war für BMW erste Wahl, als im SMR-Team einen Ersatz für den verletzten Michael van der Mark benötigte. Der Niederländer hatte sich bei einem Sturz mit dem Mountainbike einen komplizieren Bruch zugezogen und ist seit Mitte März außer Gefecht.



Mikhalchik vertrat van der Mark bei den Tests am 25./26. März in Barcelona sowie am 4./5. April im MotorLand Aragón und saß auch am Rennwochenende auf der M1000RR. Am Samstag war der 25-Jährige aus Kiew als Achter der Superpole und im ersten Rennen jeweils bester BMW-Pilot. Nach Sturz im Superpole-Race brauste er im zweiten Lauf als 15. ins Ziel.

Insgesamt zeigte Mikhalchik eine hervorragende Leistung und empfahl sich nachhaltig für größere Aufgaben.



«Im Moment denke ich nicht zu sehr an die Zukunft, sondern konzentriere mich auf meine aktuelle Aufgabe. Aber ganz klar ist die Superbike-WM mein Ziel und ich hoffe, eines Tages schaffe ich es hierher», sagte der BMW-Pilot im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Idealerweise bekomme ich mindestens vier Jahre Zeit, um gegen die Top-Piloten kämpfen zu können. Momentan habe ich noch nicht ihr Level, aber ich glaube an mich und denke, es fehlt nicht mehr viel. Hoffentlich kann ich das eines Tages unter Beweis stellen.»

Die Piloten von SMR und Bonovo action stehen alle direkt bei BMW unter Vertrag. Je nach Saisonverlauf könnte sich für Mikhalchik bereits für 2023 eine Türe in der Weltmeisterschaft öffnen.



«Ich werde dafür noch härter an mir arbeiten, als ich es ohnehin schon tue. Dieses Ziel werde ich nicht aus den Augen verlieren, auch wenn jetzt einen anderen Job zu erledigen habe», versicherte der IDM Champion. «Was mir die Zukunft bringt, weiß ich nicht. Ich werde einfach, egal wo ich fahre, meinen Speed zeigen und beweisen, dass die BMW in jeder Meisterschaft an der Spitze kämpfen kann.»

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,090 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,416 4. Michael Rinaldi Ducati + 10,272 5. Andrea Locatelli Yamaha + 15,767 6. Iker Lecuona Honda + 18,760 7. Xavi Vierge Honda + 21,521 8. Ilya Mikhalchik BMW + 21,605 9. Garrett Gerloff Yamaha + 21,946 10. Eugene Laverty BMW + 25,346 11. Loris Baz BMW + 25,927 12. Luca Bernardi Ducati + 28,460 13. Philipp Öttl Ducati + 28,728 14. Lucas Mahias Kawasaki + 29,117 15. Scott Redding BMW + 29,637 16. Axel Bassani Ducati + 30,861 17. Roberto Tamburini Yamaha + 31,463 18. Kohta Nozane Yamaha + 33,158 19. Christophe Ponsson Yamaha + 53,223 20. Leandro Mercado Honda + 56,013 21. Hafizh Syahrin Honda + 58,036 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Alex Lowes Kawasaki Out Gabriele Ruiu BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,141 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,008 4. Michael Rinaldi Ducati + 6,067 5. Andrea Locatelli Yamaha + 7,532 6. Alex Lowes Kawasaki + 7,623 7. Axel Bassani Ducati + 8,801 8. Iker Lecuona Honda + 10,127 9. Xavi Vierge Honda + 11,414 10. Garrett Gerloff Yamaha + 11,476 11. Eugene Laverty BMW + 13,795 12. Scott Redding BMW + 15,408 13. Loris Baz BMW + 15,564 14. Lucas Mahias Kawasaki + 18,529 15. Roberto Tamburini Yamaha + 22,786 16. Philipp Öttl Ducati + 22,818 17. Luca Bernardi Ducati + 24,011 18. Kohta Nozane Yamaha + 25,367 19. Gabriele Ruiu BMW + 32,598 20. Leandro Mercado Honda + 32,661 21. Christophe Ponsson Yamaha + 35,858 22. Hafizh Syahrin Honda + 36,631 23. Oliver König Kawasaki + 37,920 24. Loris Cresson Kawasaki + 37,980 Out Ilya Mikhalchik BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 4,393 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,223 4. Michael Rinaldi Ducati + 8,817 5. Alex Lowes Kawasaki + 12,247 6. Axel Bassani Ducati + 15,775 7. Loris Baz BMW + 23,925 8. Xavi Vierge Honda + 24,790 9. Garrett Gerloff Yamaha + 25,406 10. Iker Lecuona Honda + 25,570 11. Lucas Mahias Kawasaki + 27,641 12. Eugene Laverty BMW + 28,867 13. Philipp Öttl Ducati + 29,325 14. Roberto Tamburini Yamaha + 29,555 15. Iyla Mikhalchik BMW + 31,843 16. Luca Bernardi Ducati + 43,246 17. Gabriele Ruiu BMW + 45,734 18. Christophe Ponsson Yamaha + 46,349 19. Andrea Locatelli Yamaha + 55,354 20. Hafizh Syahrin Honda + 59,398 21. Leandro Mercado Honda > 1 min 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Kohta Nozane Yamaha Out Scott Redding BMW