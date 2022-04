Eugene Laverty (Bonovo BMW): «Team darf stolz sein»

Startplatz 14, in den drei Renenn die Plätze 10, 11 und 12: Eugene Laverty aus dem deutschen BMW-Team Bonovo action erlebte einen schwierigen Saisonauftakt im MotorLand Aragon.

Es sind weniger die Platzierungen als die Rückstände, welche den BMW-Verantwortlichen beim Saisonbeginn in Aragonien Kopfzerbrechen machen. Im Qualifying verlor der beste BMW-Fahrer Ilya Mikhalchik fast 1,2 sec auf Polesetter Toprak Razgatlioglu (Yamaha).

Dass pro Runde deutlich über eine Sekunde an Pace fehlt, wurde in den Rennen bestätigt. Loris Baz sorgte im zweiten Hauptrennen für das beste BMW-Ergebnis, Mikhalchik hatte im ersten Lauf als Achter brilliert. Doch selbst im 10 Runden kurzen Sprintrennen verlor Eugene Laverty als Elfter und damit Bester des BMW-Quartetts 13,9 sec auf Sieger Alvaro Bautista (Ducati). In den Hauptrennen über 18 Runden fehlten den BMW-Fahrern deutlich über 20 sec zur Spitze.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Alcaniz, Jonathan Rea © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Alex Lowes & Álvaro Bautista © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Sandro Cortese © Gold & Goose Oliver König © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Superpole: Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu & Álvaro Bautista © Gold & Goose 1. Rennen: Álvaro Bautista, Jonathan Rea & Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

«Das war ein harter Kampf das ganze Rennen lang», sagte Laverty nach Platz 10 im Samstag-Rennen. «In den ersten Kurven habe ich ein paar mutige Überholmanöver gewagt, um Positionen gutzumachen. Das Motorrad fühlte sich in den ersten drei Runden fantastisch an und ich dachte, okay, das könnte etwas richtig Gutes werden. Und dann nach ein paar Runden hatte ich keinen Grip mehr am Hinterrad. Zum Schluss habe ich gekämpft, versuchte ein paar andere Fahrer zu überholen und konnte schließlich ein Top-10-Ergebnis für das Team holen. Das ist nicht schlecht, aber ich wollte den Jungs mehr geben.»

«Im Superpole-Rennen wollte ich unbedingt eine Top-9-Position einfahren, um meinen Startplatz für das zweite Rennen zu verbessern», ergänzte der Nordire. «Ich hatte aber nicht das Tempo, diese Jungs zu schlagen. Nichtsdestotrotz war die Leistung gut. Im langen Rennen am Nachmittag waren die Temperaturen höher und ich kämpfte mit dem Vorderreifen. Einige Mal bin ich fast zu Boden gegangen, dadurch konnte ich nicht auf die Gruppe aufholen, die um Platz 7 gekämpft hat. Mein Tempo war mehr oder weniger genauso stark. Ich habe in den ersten Runden zu viele Plätze verloren und konnte das nicht wieder aufholen. Es ist großartig für das Team, dass Loris Baz den siebten Platz geholt hat. Wir bei Bonovo action BMW Racing sollten sehr stolz auf unsere Arbeit sein.»

Der Franzose hat für das beste WM-Ergebnis gesorgt, welche Bonovo action seit dem WM-Einstieg 2021 gelang. Bislang war dies Rang 8 von Jonas Folger im Vorjahr in Aragon, welcher allerdings bei einer Reifenlotterie und Mischbedingungen eingefahren wurde.



Baz ist WM-Neunter, Laverty liegt auf Gesamtrang 12.

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,090 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,416 4. Michael Rinaldi Ducati + 10,272 5. Andrea Locatelli Yamaha + 15,767 6. Iker Lecuona Honda + 18,760 7. Xavi Vierge Honda + 21,521 8. Ilya Mikhalchik BMW + 21,605 9. Garrett Gerloff Yamaha + 21,946 10. Eugene Laverty BMW + 25,346 11. Loris Baz BMW + 25,927 12. Luca Bernardi Ducati + 28,460 13. Philipp Öttl Ducati + 28,728 14. Lucas Mahias Kawasaki + 29,117 15. Scott Redding BMW + 29,637 16. Axel Bassani Ducati + 30,861 17. Roberto Tamburini Yamaha + 31,463 18. Kohta Nozane Yamaha + 33,158 19. Christophe Ponsson Yamaha + 53,223 20. Leandro Mercado Honda + 56,013 21. Hafizh Syahrin Honda + 58,036 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Alex Lowes Kawasaki Out Gabriele Ruiu BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,141 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,008 4. Michael Rinaldi Ducati + 6,067 5. Andrea Locatelli Yamaha + 7,532 6. Alex Lowes Kawasaki + 7,623 7. Axel Bassani Ducati + 8,801 8. Iker Lecuona Honda + 10,127 9. Xavi Vierge Honda + 11,414 10. Garrett Gerloff Yamaha + 11,476 11. Eugene Laverty BMW + 13,795 12. Scott Redding BMW + 15,408 13. Loris Baz BMW + 15,564 14. Lucas Mahias Kawasaki + 18,529 15. Roberto Tamburini Yamaha + 22,786 16. Philipp Öttl Ducati + 22,818 17. Luca Bernardi Ducati + 24,011 18. Kohta Nozane Yamaha + 25,367 19. Gabriele Ruiu BMW + 32,598 20. Leandro Mercado Honda + 32,661 21. Christophe Ponsson Yamaha + 35,858 22. Hafizh Syahrin Honda + 36,631 23. Oliver König Kawasaki + 37,920 24. Loris Cresson Kawasaki + 37,980 Out Ilya Mikhalchik BMW

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 4,393 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 6,223 4. Michael Rinaldi Ducati + 8,817 5. Alex Lowes Kawasaki + 12,247 6. Axel Bassani Ducati + 15,775 7. Loris Baz BMW + 23,925 8. Xavi Vierge Honda + 24,790 9. Garrett Gerloff Yamaha + 25,406 10. Iker Lecuona Honda + 25,570 11. Lucas Mahias Kawasaki + 27,641 12. Eugene Laverty BMW + 28,867 13. Philipp Öttl Ducati + 29,325 14. Roberto Tamburini Yamaha + 29,555 15. Iyla Mikhalchik BMW + 31,843 16. Luca Bernardi Ducati + 43,246 17. Gabriele Ruiu BMW + 45,734 18. Christophe Ponsson Yamaha + 46,349 19. Andrea Locatelli Yamaha + 55,354 20. Hafizh Syahrin Honda + 59,398 21. Leandro Mercado Honda > 1 min 22. Oliver König Kawasaki > 1 min 23. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Kohta Nozane Yamaha Out Scott Redding BMW