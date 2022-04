Leon Haslam (14./Kawasaki) aus dem Stand auf WM-Level

Sportlich hat sich der kurzfristige Fahrerwechsel für Pedercini-Kawasaki schon am ersten Trainingstag in Assen gelohnt. Statt wie mit Loris Cresson am Ende der Zeitenliste zu stehen, fuhr Leon Haslam auf Platz 14.

Kurz vor dem zweiten Saisonmeeting der Superbike-WM 2022 trennte sich das Kawasaki-Team Pedercini von seinem Fahrer Loris Cresson. Vertraglich ist das Thema noch nicht erledigt, denn beide Parteien werfen sich gegenseitig Vertragsbruch vor.

Sportlich ist die Lage eindeutig: Der Belgier verlor beim WM-Auftakt in Spanien in allen Sessions zwischen 4,2 und 5,4 sec und war immer bei den Letzten zu finden war. Haslam fuhr dagegen mit demselben Motorrad in den Freitagtrainings in Assen nur 1,8 sec langsamer als die Spitze – und das ohne jeglichen Test. In 1:36,160 min stellte der 38-Jährige die ZX-10RR auf Platz 14!



«Zu Assen konnte ich nicht nein sagen – Assen ist nun mal eine meiner Lieblingsstrecke», grinste der Engländer, als ihn SPEEDWEEK.com in der Pedercini-Box besuchte. «Natürlich konnte ich mich ohne Tests nicht weiter vorne platzieren. Ich hatte das Saisonfinale verpasst und fuhr ein Motorrad im WM-Trimm zuletzt in Argentinien – und da war ich ziemlich angepisst. Seitdem saß ich für drei Testtage und einem Rennwochenende auf dem BSB-Bike, aber das ist was ganz anderes. Ich muss mich also zuerst wieder ein wenig zurechtfinden und herausfinden, wo wir uns verbessern können. Schritt für Schritt ist uns das gelungen.»

Inwiefern unterscheidet sich die Pedercini-Kawasaki von der Werks-Ninja, die du vor drei Jahren gefahren bist?



«Es geht nicht nur ums Bike, es geht um das ganze Paket», erklärte Haslam. «In der Top-Speed-Liste fehlte mir am Vormittag zwar 28 km/h, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Wie arbeiten die Ingenieure, wie gut funktioniert die Motorbremse und so weiter. Wir sind hier in einer Weltmeisterschaft und es kommt auf kleine Details an. Ich habe hier keinen Druck, ich werde nur versuchen etwas Spaß zu haben.»

Letztlich leistet Haslam bereits Vorarbeit für seine geplanten Wildcards in Misano, Donington Park, Most und Portimão.



«Vielleicht gelingen uns noch ein paar Fortschritte», betonte der Routinier. «Für mich ist das hier eine schöne Gelegenheit, wieder in Schwung zu kommen. Ich kenne Lucio seit einigen Jahren und ich versuche nur, meine Erfahrung in sein Team einzubringen, um den Abstand nach vorne zu verringern. Zum Beispiel durch eine bessere Einstellung der Motorbremse und der Leistungsentfaltung. Ich habe viel Wissen darüber und wenn wir Fortschritte schaffen, haben wir unseren Job gut erledigt.»

Kombiniertes Ergebnis Superbike-WM: Assen, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 1:34,382 min 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:34,466 + 0,084 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki 1:34,680 + 0,298 4. Alex Lowes Kawasaki 1:34,772 + 0,390 5. Iker Lecuona Honda 1:34,884 + 0,502 6. Garrett Gerloff Yamaha 1:34,999 + 0,617 7. Michael Ruben Rinaldi Ducati 1:35,016 + 0,634 8. Loris Baz BMW 1:35,320 + 0,938 9. Andrea Locatelli Yamaha 1:35,471 + 1,089 10. Axel Bassani Ducati 1:35,568 + 1,186 11. Scott Redding BMW 1:35,571 + 1,189 12. Philipp Öttl Ducati 1:35,723 + 1,341 13. Lucas Mahias Kawasaki 1:36,099 + 1,717 14. Leon Haslam Kawasaki 1:36,160 + 1,778 15. Xavi Vierge Honda 1:36,233 + 1,851 16. Roberto Tamburini Yamaha 1:36,300 + 1,918 17. Gabriele Ruiu BMW 1:36,595 + 2,213 18. Kohta Nozane Yamaha 1:36,677 + 2,295 19. Christophe Ponsson Yamaha 1:36,698 + 2,316 20. Michael Van Der Mark BMW 1:36,720 + 2,338 21. Eugene Laverty BMW 1:36,872 + 2,490 22. Hafizh Syahrin Honda 1:36,968 + 2,586 23. Leandro Mercado Honda 1:37,019 + 2,637 24. Luca Bernardi Ducati 1:37,400 + 3,018 25. Oliver König Kawasaki 1:37,877 + 3,495