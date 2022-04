Loris Baz bester BMW-Pilot: «Bin nicht gut gefahren» 22.04.2022 - 18:43 Von Ivo Schützbach

Loris Baz in Assen
Loris Baz mit Bonovo-Teammanager Michael Galinski

Obwohl Loris Baz am Freitag in den freien Trainings der Superbike-WM in Assen schnellster BMW-Fahrer war, ist er nicht zufrieden. «Ich fühlte mich auf dem Motorrad nicht sicher», hielt der Franzose fest.