Iker Lecuona (Honda) überraschend gut – dann Crash

Honda-Werksfahrer Iker Lecuona wird sämtliche Nachwirkungen seines Sturzes im FP2 der Superbike-WM in Assen erst am Samstagmorgen spüren. Bis zum Abflug war der Spanier hervorragend unterwegs.

Mit Platz 2 im FP1 am Freitagvormittag sorgte Iker Lecuona in der HRC-Box für Hochstimmung, lediglich Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) war schneller – wenn auch um deutliche 0,418 sec.



Dass sich Lecuona im zweiten freien Training nicht verbessern konnte, lag an seinem heftigen Abflug. Dieser sorgte sogar für eine Unterbrechung, weil es zuerst den Anschein hatte, als müsse der ehemalige MotoGP-Pilot an der Unfallstelle notversorgt werden. Glücklicherweise konnte sich der 22-Jährige dann doch recht schnell aufrappeln und sogar das Training zu Ende fahren.

In der kombinierten Zeitenliste beider Trainings landete der WM-Fünfte auf dem fünften Rang, eine halbe Sekunde hinter der Bestzeit von WM-Leader Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati).



«Ich hatte Glück, dass ich mir bei dem Highsider keine Knochen gebrochen habe», erzählte Lecuona. «Ich bin auf der rechten Arschbacke gelandet, die tut wirklich weh. Aber ich bin okay. Ich konnte sogar mit demselben Motorrad weiterfahren, das Team hat beim Reparieren hervorragende Arbeit geleistet. Die ersten Runden mangelte es mir dann in Kurve 3 etwas an Vertrauen, ich fühlte mich auf dem Bike nicht mehr so wohl, weil mir das rechte Bein wehtut. Nach drei Runden ging es aber ganz gut und auch die Pace passte.»

© Gold & Goose Willkommen zum Training in Assen, Álvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Iker Lecuona & Michael van der Mark © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Hafizh Syahrin © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Hafizh Syahrin © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Philipp Öttl Zurück Weiter

«Es gibt keine spezielle Sache, die wir unbedingt verbessern müssen», meinte der Mann aus Valencia zum Leistungsstand seiner Fireblade. «Es ist eher so, dass wir in allen Bereichen ein bisschen besser werden müssen. Aber ich fühle mich fein, wir sind schnell, ich kann meine Rundenzeiten alleine fahren.»

Kombiniertes Ergebnis Superbike-WM: Assen, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Alvaro Bautista Ducati 1:34,382 min 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:34,466 + 0,084 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki 1:34,680 + 0,298 4. Alex Lowes Kawasaki 1:34,772 + 0,390 5. Iker Lecuona Honda 1:34,884 + 0,502 6. Garrett Gerloff Yamaha 1:34,999 + 0,617 7. Michael Ruben Rinaldi Ducati 1:35,016 + 0,634 8. Loris Baz BMW 1:35,320 + 0,938 9. Andrea Locatelli Yamaha 1:35,471 + 1,089 10. Axel Bassani Ducati 1:35,568 + 1,186 11. Scott Redding BMW 1:35,571 + 1,189 12. Philipp Öttl Ducati 1:35,723 + 1,341 13. Lucas Mahias Kawasaki 1:36,099 + 1,717 14. Leon Haslam Kawasaki 1:36,160 + 1,778 15. Xavi Vierge Honda 1:36,233 + 1,851 16. Roberto Tamburini Yamaha 1:36,300 + 1,918 17. Gabriele Ruiu BMW 1:36,595 + 2,213 18. Kohta Nozane Yamaha 1:36,677 + 2,295 19. Christophe Ponsson Yamaha 1:36,698 + 2,316 20. Michael Van Der Mark BMW 1:36,720 + 2,338 21. Eugene Laverty BMW 1:36,872 + 2,490 22. Hafizh Syahrin Honda 1:36,968 + 2,586 23. Leandro Mercado Honda 1:37,019 + 2,637 24. Luca Bernardi Ducati 1:37,400 + 3,018 25. Oliver König Kawasaki 1:37,877 + 3,495