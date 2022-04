Toprak Razgatlioglu: Bautista ruinierte seinen Plan

Mit seinem Pole-Rekord zeigte Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in Assen erstaunlichen Speed. Doch im ersten Hauptrennen auf dem TT-Circuit wurde er zum vierten Mal in Folge «nur» Dritter.

Mit den drei dritten Plätzen beim Saisonstart in Aragon kann Toprak Razgatlioglu leben, denn die Yamaha R1 war dort noch nie besonders stark. Doch auch im ersten Hauptrennen in Assen hatte der Mann mit der Nummer 1 gegenüber Jonathan Rea (Kawasaki) und Alvaro Bautista (Ducati) das Nachsehen – wenn auch knapp.



Im Qualifying verbesserte Razgatlioglu den Pole-Rekord von 2017 um fast 0,6 sec auf 1:32,934 min. «Das war eine unglaubliche Runde, und die Zeit ging mir auch noch leicht von der Hand», schmunzelte der 18-fache Laufsieger.

Es sah so aus, als hätte dem Speed des Türken keiner etwas entgegenzusetzen. Tatsächlich kreuzte der Weltmeister während der 21 Runden den Zielstrich fünfmal als Führender, doch in den entscheidenden letzten Runden war Toprak gegenüber Rea und Bautista unterlegen. Der Nordire gewann 0,103 sec vor dem Spanier, Razgatlioglu kam mit 1,014 sec Rückstand zum vierten Mal in Folge als Dritter ins Ziel.



In der Weltmeisterschaft führt Rea nach vier Rennen mit 79 Punkten vor Bautista mit 77, Toprak hat bereits 24 Zähler Rückstand.

«Die ersten Runden habe ich versucht wegzufahren, aber Jonathan konnte mir folgen», schilderte Razgatlioglu. «Ich ließ ihn vorbei und folgte ihm, um den Hinterreifen zu schonen. Später stieß dann Bautista zu uns, was die Sache erschwerte, weil er im ersten Sektor langsam und im letzten sehr schnell war. Und ihn zu überholen, ist auch nicht einfach. Mit der Abstimmung meines Bikes war alles okay, aber der Vorderreifen baute gehörig ab. Das ruinierte meinen Plan, hinterherzufahren und in der letzten Runde um den Sieg zu kämpfen. Wir haben uns gegenüber letztem Jahr verbessert. Wir werden am Sonntag wahrscheinlich einen anderen Vorderreifentyp nehmen.»

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,103 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 1,014 4. Andrea Locatelli Yamaha + 9,712 5. Iker Lecuona Honda + 17,451 6. Loris Baz BMW + 17,983 7. Philipp Öttl Ducati + 22,002 8. Garrett Gerloff Yamaha + 24,545 9. Scott Redding BMW + 25,118 10. Axel Bassani Ducati + 26,938 11. Xavi Vierge Honda + 35,566 12. Christophe Ponsson Yamaha + 41,901 13. Michael van der Mark BMW + 41,967 14. Roberto Tamburini Yamaha + 42,014 15. Lucas Mahias Kawasaki + 45,699 16. Leon Haslam Kawasaki + 45,882 17. Kohta Nozane Yamaha + 45,972 18. Luca Bernardi Ducati + 47,975 19. Leandro Mercado Honda + 48,144 20. Hafizh Syahrin Honda + 58,169 21. Oliver König Kawasaki > 1 min out Michael Ruben Rinaldi Ducati out Alex Lowes Kawasaki out Gabriele Ruiu BMW