Zu große Schmerzen: Eugene Laverty muss verzichten 23.04.2022 - 10:38 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Muss in Assen zuschauen: Eugene Laverty © Gold & Goose Eugene Laverty verletzte sich am rechten Arm

Zwar erteilten die Rennärzte Eugene Laverty am Samstagmorgen das Okay für den Superbike-Samstag in Assen, doch im FP3 zeigte sich: Der Nordire ist nicht in der Verfassung, Rennen zu fahren.