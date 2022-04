Jubel bei Bonovo BMW: Baz sorgt für größten WM-Erfolg

Loris Baz war als Sechster im ersten Rennen der Superbike-WM in Assen nicht nur bester BMW-Fahrer, sondern gewann auch die Independent-Wertung. Mit seinem Team Bonovo action harmoniert der Franzose bestens.

Im ersten WM-Jahr 2021 hatte das deutsche Team Bonovo action BMW von Jürgen Röder keine einfache Zeit. Nach dem überlegenen Gewinn der Deutschen Meisterschaft mit Jonas Folger im Jahr 2020 auf Yamaha war die Truppe mit großen Ambitionen und Hoffnungen in die Weltmeisterschaft gekommen. Doch die M1000RR gehört bis heute nicht zu den besten Motorrädern und Folger kam mit ihr überhaupt nicht zurecht.

Für 2022 stockte das Team auf zwei Fahrer auf und bekam den Status eines Werksteams. Es ist offensichtlich, dass das Team BMW Motorrad von Shaun Muir die erste Geige beim bayerischen Hersteller spielt, doch die Bonovo-Truppe arbeitet ruhig, zielorientiert – und erfolgreich!



In Assen sorgte erneut Loris Baz für das beste BMW-Ergebnis: Nach Platz 7 in Aragon brillierte der Franzose im ersten Rennen auf dem TT-Circuit als Sechster.

«Angesichts des schwierigen Wochenendes war das ein starkes Rennen», hielt Baz fest, der sich für Startplatz 7 qualifizierte und als Sechster mit 17,983 sec Rückstand auf Sieger Jonathan Rea (Kawasaki) ins Ziel kam. «Ich bin überrascht, weil wir am Freitag mit der falschen Basis begannen. Wir waren weit von dem entfernt, was wir brauchen, über eine Runde war ich trotzdem schnell. Dafür musste ich aber viel riskieren und war nicht glücklich. Bis zum Rennen konnte ich nie mehr als drei Runden am Stück fahren, weil wir mehrere technische Probleme hatten. Trotzdem ging ich davon aus, dass ich im Rennen ganz gut dastehe.»

«Nach dem Start lag ich hinter Lecuona und Bassani», schilderte der BMW-Pilot. «Dann begann der Krieg und ich ermahnte mich, ruhig zu bleiben. Ich wusste, dass ich sie nicht überholen und Rinaldi vor uns einholen kann, dafür hatten wir nicht die Pace. Also versuchte ich clever zu sein und überholte Bassani erst, als er langsamer wurde. Lecuona wollte ich gegen Ende überholen, die letzten vier Runden war ich mit dem Vorderreifen aber so am Limit, dass ich nur noch den Druck aufrechterhielt. Platz 6 war nahe an unserem Maximum.»

Natürlich sind sechste Plätze nicht, was ein Fahrer mit den Qualitäten von Baz erwartet: Der 29-Jährige stand in der Superbike-WM bereits 20 Mal und für drei Hersteller auf dem Podium, zweimal als Sieger. Gleichzeitig ist ihm aber bewusst, was seine Leistungen für das Team bedeuten.

«Das Team bringt so viel Einsatz, um hier zu sein, alle geben zusammen mit BMW ihr Bestmögliches», weiß Loris. «Es war das erste Mal, dass BMW die Independent-Wertung gewann. Mir selbst bedeutet das nicht viel, aber ich weiß, dass das für das Team und die Marke wichtig ist. Wenn ich im Parc fermé als bester Independent-Fahrer stehe, dann tut mir das weh, ich stand dort schon zu oft. Ich möchte einen der Top-3-Plätze einnehmen. Wir werden Schritt für Schritt besser. Scott Redding wird besser, Michael van der Mark ist zurück und Eugene Laverty ist in Estoril hoffentlich wieder komplett fit. Wenn wir alle zusammenarbeiten, werden wir unsere Ziele bald erreichen. Wir können Rennen gewinnen, dafür müssen wir aber viele Dinge am Motorrad verbessern. Das Potenzial ist da, der Hersteller und das Team verfügen über viel Wissen und wir sind vier schnelle Fahrer. Die Realität ist aber, dass wir im Moment langsamer sind als Yamaha, Ducati und Kawasaki.»

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,103 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 1,014 4. Andrea Locatelli Yamaha + 9,712 5. Iker Lecuona Honda + 17,451 6. Loris Baz BMW + 17,983 7. Philipp Öttl Ducati + 22,002 8. Garrett Gerloff Yamaha + 24,545 9. Scott Redding BMW + 25,118 10. Axel Bassani Ducati + 26,938 11. Xavi Vierge Honda + 35,566 12. Christophe Ponsson Yamaha + 41,901 13. Michael van der Mark BMW + 41,967 14. Roberto Tamburini Yamaha + 42,014 15. Lucas Mahias Kawasaki + 45,699 16. Leon Haslam Kawasaki + 45,882 17. Kohta Nozane Yamaha + 45,972 18. Luca Bernardi Ducati + 47,975 19. Leandro Mercado Honda + 48,144 20. Hafizh Syahrin Honda + 58,169 21. Oliver König Kawasaki > 1 min out Michael Ruben Rinaldi Ducati out Alex Lowes Kawasaki out Gabriele Ruiu BMW