Tapferer Michael vd Mark: Elf WM-Punkte beim Comeback

Weil Michael van der Mark am Freitag erstmals in diesem Jahr auf der BMW M1000RR saß, bezeichnete der BMW-Pilot das Meeting der Superbike-WM 2022 in Assen als Test. Natürlich war es mehr als das, es war sein Heimrennen.

Van der Mark nahm viel auf sich, um keine sechs Wochen nach seinem mehrfachen Schien- und Wadenbeinbruch das Comeback vor seinen Landsleuten zu geben. In Assen ist der BMW-Pilot ohnehin extrem motiviert und fuhr hier seine besten Ergebnisse ein. Selbst mit der unterlegen Honda Fireblade schaffte er es als Superbike-Rookie 2015 in beiden Rennen als Dritter auf das Podest.

Dass Top-3-Ergebnisse in seiner aktuellen Verfassung außer Reichweite waren, versteht sich von selbst. Mit den Plätzen 13, 15 und 8 erreichte van der Mark aber weitaus mehr, als er sich selbst erträumt hatte.



«Ich war noch nie so glücklich über einen achten Platz», grinste der Supersport-Weltmeister von 2014 im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Am Freitag konnte ich nicht mehr als vier bis fünf Runden auf dem Motorrad sitzen. Als ich dann am Samstag eine volle Renndistanz durchgehalten habe, war ich schon darüber enorm glücklich. Ich konnte mit meiner Verletzung kaum trainieren – nicht mit dem Fahrrad fahren, nicht laufen, gar nichts. Im zweiten Rennen war dann zwar viel passiert, aber ich war 13 sec schneller als am Samstag und wurde Achter. Letztlich kann ich froh, überhaupt dabei gewesen zu sein.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu, Locatelli, Lecuona, Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Bautista © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Bautista, Rea, Razgatlioglu © Gold & Goose Razgatlioglu, Locatelli, Bautista, Rea, Lecuona © Gold & Goose Vierge, Van der Mark, Mahias © Gold & Goose Rea gegen Razgatlioglu © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Lecuona vor Locatelli © Gold & Goose Redding und Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Van der Mark, Haslam, Ponsson, Tamburini © Gold & Goose Locatelli und Lecuona © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt den zweiten Lauf in Assen © Gold & Goose Locatelli, Bautista, Lecuona © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Manche Beobachter wunderten sich, dass van der Mark das Risiko einer Rennteilnahme einging. Ein weiterer Sturz hätte auf die noch frische Knochenheilung negative Auswirkungen haben können.



«Wenn ich mich nicht gut genug gefühlt hätte, wäre ich an die Box gekommen. Aber nicht nur meinetwegen, sondern auch wegen meiner Kollegen. Wenn ich stürze, okay, aber wenn die Probleme zu groß sind, hätte ich den Sturz anderer Fahrer verursachen können», versicherte der BMW-Pilot. «Am Freitag fühlte ich mich aber gut genug. Stürzen kann man immer und wenn es passiert, passiert es. Eingeschränkt bin ich bei den Richtungswechseln – davon gibt es in Assen reichlich. Aber im Vergleich zu Samstag ging es im zweiten Rennen viel besser. Man kann sich sicher vorstellen, dass das nicht ideal war.»

Mit insgesamt elf WM-Punkten reiht sich van der Mark auf Platz 15 der Gesamtwertung ein. Erfolgreichster BMW-Pilot in Assen war sein SMR-Teamkollege Scott Redding mit 18 WM-Punkten.

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Andrea Locatelli Yamaha + 8,770 sec 3. Iker Lecuona Honda + 11,580 4. Alex Lowes Kawasaki + 13,329 5. Scott Redding BMW + 14,672 6. Axel Bassani Ducati + 17,490 7. Michael Rinaldi Ducati + 23,374 8. Michael van der Mark BMW + 28,511 9. Xavi Vierge Honda + 29,067 10. Lucas Mahias Kawasaki + 29,434 11. Roberto Tamburini Yamaha + 36,810 12. Christophe Ponsson Yamaha + 36,814 13. Leon Haslam Kawasaki + 37,000 14. Luca Bernardi Ducati + 38,862 15. Leandro Mercado Honda + 41,674

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 0,267 sec 3. Alvaro Bautista Ducati + 0,300 4. Andrea Locatelli Yamaha + 6,959 5. Iker Lecuona Honda + 11,997 6. Loris Baz BMW + 12,953 7. Garrett Gerloff Yamaha + 13,410 8. Michael Rinaldi Ducati + 13,512 9. Axel Bassani Ducati + 13,567 10. Philipp Öttl Ducati + 13,871

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,103 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 1,014 4. Andrea Locatelli Yamaha + 9,712 5. Iker Lecuona Honda + 17,451 6. Loris Baz BMW + 17,983 7. Philipp Öttl Ducati + 22,002 8. Garrett Gerloff Yamaha + 24,545 9. Scott Redding BMW + 25,118 10. Axel Bassani Ducati + 26,938 11. Xavi Vierge Honda + 35,566 12. Christophe Ponsson Yamaha + 41,901 13. Michael van der Mark BMW + 41,967 14. Roberto Tamburini Yamaha + 42,014 15. Lucas Mahias Kawasaki + 45,699