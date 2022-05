Xavi Vierge (Honda) nach Sturz wieder im Training

Eine Verletzung bremste Xavi Vierge bei den Meetings der Superbike-WM 2022 in Aragón und Assen ein. Nun kündigt der Rookie im Werksteam der Honda Racing Corporation an, dass er in Estoril wieder volle Leistung bringen ka

Es war ein unglücklicher Zeitpunkt für den ersten Sturz mit der Honda CBR1000RR-R. Nur zwei Wochen vor dem Saisonauftakt der Superbike-WM 2022 im Motorland Aragón stürzte Xavi Vierge am 26. März in Barcelona und brach sich dabei eine Rippe – keine schwere Verletzung, aber eine schmerzhafte.

Der 24-Jährige biss auf die Zähne und holte in Aragón drei Top-10-Ergebnisse. Schwieriger war der zweite Event in Assen mit den Plätzen 11,12 und 9.



«Natürlich habe ich mir den Start in die Meisterschaft anders vorgestellt; ich wusste nicht einmal, ob ich die ersten Rennen fahren kann», sagte Vierge bei WorldSBK. «Dass ich nach den beiden Rennwochenenden 30 Punkte eingefahren habe und punktgleich mit einem anderen Fahrer Siebter in der Meisterschaft bin, ist etwas, worüber ich mich freuen kann – vor allem, wenn ich die Leistung meines Teamkollegen Iker in Assen sehe. Ich bin super motiviert, wieder fit zu werden und mit ihm zu kämpfen. Während der Tests war mal er schneller, mal ich. Ich freue ich mich darauf, wieder voll auf der Höhe zu sein und mich nur auf mich konzentrieren zu können, und nicht darauf, wie ich meine beste Leistung erbringen kann, ohne Schmerzen zu haben.»

Seit Assen geht es dem Honda-Piloten deutlich besser. Nun arbeitet er daran, seinen Trainingsrückstand aufzuholen.



«Der Monat, in dem ich nicht trainieren konnte, hat seinen Tribut gefordert, und es war ein Wochenende des Überlebens», sagte der Spanier über das Meeting in den Niederlanden. «Nach Assen habe ich meine Batterien wieder aufgetankt und am Montag, als ich nach Hause kam, konnte ich wieder in meine Routine einsteigen. Ich war jeden Tag beim Physiotherapeuten, habe mit meinem Fitnessprogramm begonnen, habe Muskelmasse zugelegt und bin Fahrrad gefahren. Der Plan ist, auch mit dem Training auf dem Motorrad zu beginnen. Ich glaube und hoffe, dass ich bei der nächsten Runde in Estoril bei 100 Prozent sein werde.»