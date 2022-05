Andrea Locatelli (Yamaha) will nicht an Toprak denken 12.05.2022 - 12:49 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Andrea Locatelli und Toprak Razgatlioglu teilen sich die Box

In seiner zweiten Saison in der Superbike-WM wird von Andrea Locatelli viel erwartet. Der Italiener schielt auf den ersten Sieg, will sich aber nicht von seinem Yamaha-Teamkollegen Toprak Razgatlioglu irritieren lassen.