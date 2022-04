Yamaha: Locatelli war zur Stelle, als Toprak stürzte

Mit 39 Punkten war Andrea Locatelli beim Superbike-Meeting in Assen der mit Abstand erfolgreichste Yamaha-Pilot. Der Italiener sprang im zweiten Lauf in die Bresche, als sein Teamkollege Toprak Razgatlioglu ausfiel.

Erstaunliche zwölf vierte Plätze fuhr Andrea Locatelli 2021 in seiner Rookie-Saison ein, beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Assen war es wieder so weit: Platz 4 im ersten Rennen und im Superpole-Race, mehr ist gegen die Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Jonathan Rea (Kawasaki) und Álvaro Bautista (Ducati) im Normalfall auch nicht zu holen.

Im zweiten Lauf bot sich Locatelli die seltene Gelegenheit, weiter nach vorne zu kommen. In Runde 6 kamen sich sein Yamaha-Teamkollege Razgatlioglu und der Rekordweltmeister ins Gehege, beide stürzten. Hinter WM-Leader Bautista fuhr Locatelli als Zweiter ins Ziel – seine bisher beste Rennplatzierung in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft.



«Natürlich ist das Podium ein wenig glücklich, weil Johnny und Toprak ausschieden. Es ist ein Podium, aber ein geschenktes», wollte beim 25-Jährigen keine rechte Freude aufkommen. «Dennoch bin ich zufrieden mit dem Wochenende, weil ich im Superpole-Race Vierter wurde. Es ist offensichtlich, dass wir konkurrenzfähig sind. Jetzt müssen wir versuchen, uns weiter zu verbessern, um an der Spitze mitfahren zu können. Dafür müssen wir uns von Runde 1 bis zum letzten Umlauf steigern. Es gibt also noch viel zu tun: am Bike, an der Elektronik, in allen Bereichen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu, Locatelli, Lecuona, Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Rea, Bautista © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Bautista, Rea, Razgatlioglu © Gold & Goose Razgatlioglu, Locatelli, Bautista, Rea, Lecuona © Gold & Goose Vierge, Van der Mark, Mahias © Gold & Goose Rea gegen Razgatlioglu © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Lecuona vor Locatelli © Gold & Goose Redding und Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Van der Mark, Haslam, Ponsson, Tamburini © Gold & Goose Locatelli und Lecuona © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt den zweiten Lauf in Assen © Gold & Goose Locatelli, Bautista, Lecuona © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Locatelli weiß aber auch, dass er sich selbst ebenfalls weiter verbessern muss.



«Ich werde versuchen, von Johnny und Toprak zu lernen, denn sie sind Weltmeister. Freitags muss ich schneller in Schwung kommen, um für die Rennen besser vorbereitet zu sein», meinte der Yamaha-Pilot, der mit 39 Punkten aus drei Rennen nun mit insgesamt 55 Punkten WM-Vierter ist. «Am Ende haben wir Assen in einer guten Position beendet und haben viele Punkte für die Meisterschaft eingefahren. Ein zweiter Platz am zweiten Wochenende ist ein guter Anfang, so müssen wir weitermachen.»

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Andrea Locatelli Yamaha + 8,770 sec 3. Iker Lecuona Honda + 11,580 4. Alex Lowes Kawasaki + 13,329 5. Scott Redding BMW + 14,672 6. Axel Bassani Ducati + 17,490 7. Michael Rinaldi Ducati + 23,374 8. Michael van der Mark BMW + 28,511 9. Xavi Vierge Honda + 29,067 10. Lucas Mahias Kawasaki + 29,434 11. Roberto Tamburini Yamaha + 36,810 12. Christophe Ponsson Yamaha + 36,814 13. Leon Haslam Kawasaki + 37,000 14. Luca Bernardi Ducati + 38,862 15. Leandro Mercado Honda + 41,674

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 0,267 sec 3. Alvaro Bautista Ducati + 0,300 4. Andrea Locatelli Yamaha + 6,959 5. Iker Lecuona Honda + 11,997 6. Loris Baz BMW + 12,953 7. Garrett Gerloff Yamaha + 13,410 8. Michael Rinaldi Ducati + 13,512 9. Axel Bassani Ducati + 13,567 10. Philipp Öttl Ducati + 13,871

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,103 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 1,014 4. Andrea Locatelli Yamaha + 9,712 5. Iker Lecuona Honda + 17,451 6. Loris Baz BMW + 17,983 7. Philipp Öttl Ducati + 22,002 8. Garrett Gerloff Yamaha + 24,545 9. Scott Redding BMW + 25,118 10. Axel Bassani Ducati + 26,938 11. Xavi Vierge Honda + 35,566 12. Christophe Ponsson Yamaha + 41,901 13. Michael van der Mark BMW + 41,967 14. Roberto Tamburini Yamaha + 42,014 15. Lucas Mahias Kawasaki + 45,699