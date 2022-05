FIM-Präsident Jorge Viegas: «Estoril war fantastisch»

Der Motorrad-Weltverband FIM war beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Estoril besonders prominent vertreten. Präsident Jorge Viegas sah eines der besten Rennwochenenden seines Lebens.

Wie die MotoGP wird die Superbike-WM von der spanischen Agentur Dorna organisiert, beim sportlichen und technischen Reglement hat aber immer die FIM als oberste Motorsport-Behörde im Zweiradsport das letzte Wort. Ferner ist die FIM für die Sicherheit und die Homologation der Rennstrecken und der medizinischen Betreuung zuständig.



Durch die enge Zusammenarbeit mit der Dorna verschwimmen die Zuständigkeiten oftmals in der öffentlichen Wahrnehmung.

Das weiß auch Jorge Viegas, weshalb sich der FIM-Präsident 2019 vorgenommen hat, mit seinem Tross Rennen verschiedener Weltmeisterschaften zu besuchen. Wegen der Coronapandemie war diese Werbetournee bisher auf die MotoGP und der Motocross-WM begrenzt. Am vergangenen Wochenende stand Viegas bei der Superbike-WM in Estoril auf der Matte.



«Da sich die Bedingungen im Fahrerlager normalisiert haben, war es der richtige Zeitpunkt, um das 2019 begonnene Programm fortzusetzen», sagte der Funktionär. «Mein Ziel ist, die FIM nach außen sichtbarer zu machen und die Rolle der FIM, die sie innerhalb der Meisterschaft spielt, zu erklären. Alle Beteiligten arbeiten eng zusammen, um die Superbike-WM mit großem Erfolg zu verwalten und zu fördern.»

Viegas verbrachte das gesamte Rennwochenende in Estoril und verfolgte die Rennen aller Superbike-Serien. Er war begeistert.



«Das war eines der besten Rennwochenenden, die ich je gesehen habe. Alle Rennen – Superbike-WM, Supersport-WM und der Supersport-300 – waren fantastisch», betonte der seit über 30 Jahren für die FIM tätige Viegas. «Die Fans hatten sicher ihren Spaß, denn das war echter Rennsport. Ich glaube, selten waren die Rennen so umkämpft und emotional wie in Estoril. Niemand konnte vorhersehen, wer gewinnen würde. Die meisten Rennen wurden erst auf der Ziellinie und in der letzten Kurve entschieden. Für mich ist die bisherige Saison großartig. Die Top-3 kämpfen in jedem Rennen um den Sieg, aber Estoril war etwas Besonderes.»