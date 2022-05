Philipp Öttl (Ducati): OP-Termin fix, mehrere Brüche

Samstagmorgen flog Philipp Öttl von Lissabon nach München, im FP2 der Superbike-WM in Estoril hat er sich am Freitag das rechte Schlüsselbein gebrochen. «Dabei hatte ich noch Glück», sagt er über seinen Sturz.

Das Unglück passierte in der Schlussphase des zweiten freien Trainings am Freitagnachmittag: Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati stürzte in der letzten Kurve, einer sehr schnellen, langgezogenen Rechtskurve, die in die fast ein Kilometer lange Hauptgerade mündet.

Philipp überschlug sich mehrfach im Kiesbett, dabei brach das rechte Schlüsselbein. «Der Highsider an sich war schon untypisch mit dem Superbike, ich glaube auch, dass eine Kleinigkeit auf der Strecke war», erzählte er SPEEDWEEK.com. «Letztlich hatte ich noch Glück. Beim ersten harten Aufschlag ist mir der Handschuh weggeflogen. Da war es noch ein ganz schönes Stück durchs Kiesbett, meine Hand hat aber nicht einen Kratzer. Das Schlüsselbein ist normal gebrochen, wenn auch in einigen Teilen. Die Konsequenzen hätten viel schlimmer sein können und ich habe soweit auch keine Schmerzen.»

Samstagmorgen flog Philipp von Lissabon nach München, am Montagmorgen um 8 Uhr hatte er Termin bei seinem Arzt in München-Bobenhausen. «Ich gehe davon aus, dass ich so gegen 12 Uhr operiert werde», erzählte der einzige deutsche Stammfahrer in der Superbike-WM. «Ich bin optimistisch, dass wir das wieder zusammenbringen.»



Die nächsten Rennen in Misano/Italien sind am Wochenende 10.–12. Juni, Öttl hat knapp drei Wochen Zeit für seine Genesung.