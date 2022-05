Yamaha reagiert auf die Niederlage: Probleme gelöst?

Im Anschluss an das SBK-Wochenende in Portugal absolvierte das Yamaha-Werksteam im Autodromo do Estoril einen Testtag. Das soll Champion Toprak Razgatlioglu bei seinem Aufwärtstrend helfen.

Nach neun Rennen in der Saison 2022 steht Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) noch ohne Sieg da, doch in Estoril war er zweimal nahe dran. Im ersten Rennen am Samstag wurde er aus der letzten Kurve heraus von Alvaro Bautista (Ducati) überrumpelt. Und im Sprintrennen am Sonntagvormittag wäre Razgatlioglu beinahe in der letzten Runde in Führung liegend gestürzt – Platz 2 hinter Jonathan Rea auf Kawasaki.

Im Anschluss an das Wochenende in Estoril absolvierte das Yamaha-Werksteam auf gleicher Strecke einen Testtag. «Das war sehr nützlich, um die Schwächen in Angriff zu nehmen, die wir im zweiten Hauptrennen gesehen haben», sagte Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli. «Aus der letzten Kurve hinaus hatten wir zu wenig Traktion. Wir sind zuversichtlich, dass die gefundenen Erkenntnisse unseren Fahrern in den kommenden Rennen helfen werden.»

«Der Test war sehr positiv, wir haben einige neue Set-ups probiert», hielt Razgatlioglu fest. «Wir sind viele Runden gefahren und haben den Grip am Hinterrad verbessert. Auch für die Elektronik konnten wir gute Sachen finden. Ich hoffe, dass wir in Misano wieder um den Sieg kämpfen.»



Pata-Teamkollege Andrea Locatelli drehte während des Tests über 100 Runden und fuhr ebenfalls starke Rundenzeiten. «Im Allgemeinen war es ein guter Test für mich», grinste der Italiener. «Wir haben eine Menge Daten, mit denen wir jetzt arbeiten können.»