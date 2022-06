Bravo: Axel Bassani (4./Ducati) schnupperte am Podest

Beim vierten Meeting der Superbike-WM 2022 in Misano präsentierte sich Axel Bassani so stark wie noch nie in diesem Jahr. Als Vierter im Ziel verbesserte sich der Ducati-Pilot im ersten Rennen um sechs Plätze.

Axel Bassani war die positive Überraschung der vergangenen Saison. Der Rookie im Motocorsa Ducati-Team steigerte sich kontinuierlich und fuhr in der zweiten Saisonhälfte konstant in den Top-5, in Barcelona stürmte der 22-Jährige im ersten Lauf sogar als Zweiter auf das Podest.

Doch von dieser Form war Bassani in Aragón, Assen und Estoril weit entfernt. Erst bei seinem Heimrennen in Misano fuhr er im ersten Rennen als Vierter wieder in die Top-5.



«Das gesamte Team wurde ausgetauscht, nur der Elektronik-Ingenieur von 2021 ist noch dabei. Es war nicht einfach, mit so vielen neuen Teammitgliedern in die Saison zu starten», erklärte der Ducati-Pilot seinen verhaltenen Start in die Saison. «Bei den ersten Meetings musste ich sie kennenlernen und sie mich. Schritt für Schritt nähern wir uns der Spitze. Ich denke, mittlerweile haben wir eine etwas bessere Performance als im letzten Jahr und können weitere Fortschritte erzielen.»

Bassani hatte sich in der Superpole nur auf Startplatz 10 qualifiziert. In der ersten Runde war er bereits Fünfter, ab Runde 3 belegte er die vierte Position. Bevor Bassani von Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi überholt wurde, fuhr er zeitweise sogar am Hinterrad des später ausgefallenen Toprak Razgatlioglu (Yamaha).



«Von Platz 10 auf der vierten Position ins Ziel zu kommen, ist nicht so schlecht», grinste der Italiener. «Ich versuchte, in die Top-3 zu fahren, das war aber unmöglich. Rinaldi hatte dafür etwas mehr im Köcher, aber am Sonntag werde ich einen neuen Anlauf nehmen. Ich weiß nicht, welchen Vorteil er hatte – vielleicht gab er einfach nur mehr Gas. Er ist einfach sehr schnell unterwegs und ich bin schon glücklich, dass ich ihm das gesamte Rennen folgen konnte. Das ist wichtig, aber ich möchte vor ihm sein.»

Ergebnis Superbike-WM: Misano, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,128 sec 3. Michael Rinaldi Ducati + 8,289 4. Axel Bassani Ducati + 10,415 5. Alex Lowes Kawasaki + 11,888 6. Andrea Locatelli Yamaha + 13,320 7. Xavi Vierge Honda + 14,396 8. Garrett Gerloff Yamaha + 14,775 9. Iker Lecuona Honda + 19,968 10. Scott Redding BMW + 26,408 11. Roberto Tamburini Yamaha + 37,655 12. Kohta Nozane Yamaha + 40,510 13. Eugene Laverty BMW + 41,695 14. Luca Bernardi Ducati + 44,271 15. Loris Baz BMW + 45,068 16. Tito Rabat Kawasaki + 45,969 17. Hafizh Syahrin Honda + 47,420 18. Ilya Mikhalchik BMW > 1 min 19. Leandro Mercado Honda > 1 min 20. Oliver König Kawasaki > 1 min out Toprak Razgatlioglu Yamaha out Gabriele Ruiu BMW out Philipp Öttl Ducati out Christophe Ponsson Yamaha out Alessandro Delbianco Kawasaki