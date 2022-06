Jonathan Rea (2.) wurde von Bautista kalt erwischt

Im ersten Lauf der Superbike-WM 2022 in Misano kämpfte Jonathan Rea um den Sieg, musste sich aber mit Platz 2 zufriedengeben. Als der Kawasaki-Star von Álvaro Bautista (Ducati) überholt wurde, war er geschockt.

Der erste Superbike-Lauf in Misano war die Fortsetzung von dem, was wir bereits in der gesamten Saison sehen: An der Spitze kämpfen Álvaro Bautista (Ducati), Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) um den Sieg, der Abstand zum Rest ist gewaltig.

Nachdem Razgatlioglu mit einem Defekt ausgerollt war, kamen für den Sieg nur noch Bautista und Rea infrage. Zwischen Runde 3 und 12 führte der Kawasaki-Star das Rennen an.



«Am Anfang hatte ich ehrlich gesagt den Eindruck, stärker als die beiden anderen zu sein. Ich ging in Führung, konnte so besser meinen Rhythmus fahren und den Abstand zu ihnen kontrollieren», schilderte der Nordire SPEEDWEEK.com. «Bei Toprak sah nur, dass irgendwas mit ihm passiert sein muss. Später wurde mir erzählt, dass er wohl einen Defekt hatte – das ist frustrierend für ihn.»

Rea konnte aber zu keinem Zeitpunkt einen Abstand zu Bautista herausfahren. Nach mehreren erfolglosen Überholversuchen übernahm der Spanier in der extrem schnellen Kurve 11 die Führung.



«In manchen Bereichen der Strecke war ich stärker, in anderen Álvaro. Als er mich in der zweiten Rennhälfte in Kurve 11 im fünften Gang überholte, war ich geschockt. Ich ging ein wenig weit und brauchte einen Moment, um mich wieder zu sammeln», gab Rea zu. «Danach kam ich nicht mehr an ihn heran – seine Pace war schneller und seine Reifen in einem besseren Zustand. Als er dann seinen Rhythmus eingeschlagen hatte, war Platz 2 das bestmögliche Ergebnis für mich. Ich behielt alles locker unter Kontrolle, weil Rinaldi fünf Sekunden zurück hinter mir fuhr. Mit den 20 Punkten bin ich glücklich, ein wenig frustriert bin ich aber dennoch.»

Für die Rennen am Sonntag wird Kawasaki versuchen, die ZX-10RR ein wenig konkurrenzfähiger zu machen.



«Es gibt von mir nichts zu beklagen. Álvaro hat einfach ein paar Dinge besser hinbekommen, was ich an meinem Bike für Sonntag hoffentlich auch umsetzen kann», sagte der Rekordweltmeister. «Wir werden im Warm-up den Reifen ausprobieren, den Ducati im ersten Lauf verwendet hat. Diesen Reifen haben wir in den Trainings nicht versucht.»

Ergebnis Superbike-WM: Misano, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,128 sec 3. Michael Rinaldi Ducati + 8,289 4. Axel Bassani Ducati + 10,415 5. Alex Lowes Kawasaki + 11,888 6. Andrea Locatelli Yamaha + 13,320 7. Xavi Vierge Honda + 14,396 8. Garrett Gerloff Yamaha + 14,775 9. Iker Lecuona Honda + 19,968 10. Scott Redding BMW + 26,408 11. Roberto Tamburini Yamaha + 37,655 12. Kohta Nozane Yamaha + 40,510 13. Eugene Laverty BMW + 41,695 14. Luca Bernardi Ducati + 44,271 15. Loris Baz BMW + 45,068 16. Tito Rabat Kawasaki + 45,969 17. Hafizh Syahrin Honda + 47,420 18. Ilya Mikhalchik BMW > 1 min 19. Leandro Mercado Honda > 1 min 20. Oliver König Kawasaki > 1 min out Toprak Razgatlioglu Yamaha out Gabriele Ruiu BMW out Philipp Öttl Ducati out Christophe Ponsson Yamaha out Alessandro Delbianco Kawasaki