Misano, 1. Lauf: Bautista grandios, Fiasko für Toprak

Superstar Valentino Rossi sah im ersten Lauf der Superbike-WM 2022 in Misano einen souveränen Sieg von Álvaro Bautista (Ducati). Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) erlebte ein Desaster. Enttäuschung für Honda, BMW.

Das Wetter meint es beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Misano gut mit den Piloten. Der Samstag startete mit Sonnenschein und angenehmen Temperaturen, die bis zum Start in den ersten Lauf um 14 Uhr bis auf 27 Grad Celsius Luft- und 44 Grad Celsius Asphalttemperatur stiegen.



Am Streckenrand schauten die Superstar Valentino Rossi und Max Biaggi dem Spektakel der Superbike-Piloten zu.

Aus der ersten Startreihe starteten mit Álvaro Bautista (Ducati), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki) die üblichen Verdächtigen. Auch Vorjahres-Doppelsieger Michael Rinaldi (Ducati) in Reihe 2 war nicht zu unterschätzen. Philipp Öttl (Ducati) ging von Startplatz 13 ins Rennen.



Erwartungsgemäß setzten sich Bautista, Rea und Razgatlioglu schnell an der Spitze ab. Nach einer sehr engagierten Anfangsphase beruhigte sich das Geschehen für eine Weile, die größten Probleme mit dem Speed schien der Yamaha-Star zu haben. Nach elf von 21 Runden hatten die drei Werkspiloten ihre Verfolger um 4 sec abgeschüttelt.



Doch in Runde 14 musste sich Razgatlioglu vom Kampf um den Sieg mit einem Defekt verabschieden. Kurz zuvor hatte Bautista die Führung übernommen und brach im letzten Renndrittel mit den schnellsten Rundenzeiten den Widerstand von Rea. Am Ende fuhr der Ducati-Pilot mit 5,1 sec Vorsprung den Sieg ein. Rea und Michael Rinaldi komplettierten das Podium.

Ein starkes Rennen fuhr Ducati-Privatier Axel Bassani, der sich zeitweise sogar anschickte, in den Top-3 mitzumischen. Nach 21 Runden wurde der Italiener guter Vierter.



Überhaupt nicht gut entwickelte sich das Rennen für Honda und BMW. Die beste CBR1000RR-R brachte Xavi Vierge auf der siebten Position ins Ziel, die beste M1000RR Scott Redding auf dem zehnten Platz.



Pech hatte auch Philipp Öttl. Der Deutsche im Go Eleven Ducati-Team verteidigte am Start seine Position und orientierte sich leicht nach vorn, als er in Runde 5 stürzte.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Bautista und Rea in die erste Kurve. Dann Lowes, Rinaldi und Locatelli. Vierge auf Platz 8, Öttl auf 14.



Runde 1: Razgatlioglu wehrt einen Angriff von Bautista ab, zwischen den Top-3 geht es eng zu. Rinaldi Vierter, Bassani Fünfter. Öttl 14.



Runde 2: Razgatlioglu weiter unter Druck von Bautista. Rea schaut mit Respektabstand zu. Schnellste Rennrunde Bassani (5.) in 1:34,886 min.



Runde 3: Rea schnappt sich mit der schnellsten Rennrunde in 1:34,723 min Bautista und Razgatlioglu und führt. Bassani verleibt sich Platz 4 von Rinaldi ein. Sturz Ponsson.



Runde 4: Rea vorn, Bautista verdrängt Razgatlioglu von Platz 2. Vierge Siebter, Öttl auf 13.



Runde 5: Bassani (4.) greift Razgatlioglu an, muss aber zunächst zurückstecken. Öttl gestürzt. Bautista holt in 1:34,371 min auf Rea auf.



Runde 6: Rea und Bautista 0,7 sec vor Razgatlioglu. Rinaldi kann den Speed nicht mitgehen und liegt bereits 2 sec zurück.



Runde 7: Rea verteidigt geschickt gegen Bautista, der auf der Geraden einen sichtbaren Vorteil hat. Razgatlioglu 0,8 sec zurück.



Runde 8: Bassani (4.) zwei Sekunden zurück, Rinaldi (5.) bereits drei Sekunden.



Runde 9: Rea führt weiter, Bautista am Hinterrad. Razgatlioglu 0,7 sec zurück. Lowes vorbei an Vierge auf Platz 7.



Runde 10: Bautista vorbei an Rea, doch der Ducati-Pilot muss eine weite Linie fahren und der Rekordweltmeister schlüpft innen wieder durch.



Runde 11: Bassani (4.) wird langsamer, Rinaldi (5.) nur noch 0,3 sec hinter dem Privatier. Lowes (7.) holt zu Locatelli (6,) auf. Sturz Ruiu.



Runde 12: Rea und Bautista 0,9 sec vor Razgatlioglu. Rinaldi neuer Vierter 5 sec zurück. Vierge auf Platz 8. Redding Elfter.



Runde 13: Bautista findet einen Weg an Rea vorbei und übernimmt die Führung.



Runde 14: Bautista mit Fehler, aber Rea kann nicht profitieren. Razgatlioglu rollt mit Defekt aus.



Runde 15: Bautista 0,5 sec vor Rea, Rinaldi (3.) schon 5,8 sec. Der Italiener fährt zu spät die schnellsten Rundenzeiten.



Runde 16: Bautista brennt in 1:34,364 min die schnellste Rennrunde in den Asphalt und liegt nun 0,9 sec vor dem Kawasaki-Piloten.



Runde 17: Rea 1,8 sec hinter Bautista. Lowes kassiert Platz 5 von Locatelli. Vierge (7.) unter Druck von Gerloff (8.). Redding auf Platz 10 mit 21 sec Rückstand.



Runde 18: Wieder schnellste Rennrunde von Bautista: 1:34,221 min! Rea ist geschlagen.



Runde 19: Rea kontrolliert den Vorsprung auf Rinaldi. Bassani (4.) gerät unter Druck von Lowes.



Runde 20: Die Positionen sind bezogen.



Letzte Runde: Bautista gewinnt vor Rea und Rinaldi. Bassani rettet Platz 4 ins Ziel.

Ergebnis Superbike-WM: Misano, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,128 sec 3. Michael Rinaldi Ducati + 8,289 4. Axel Bassani Ducati + 10,415 5. Alex Lowes Kawasaki + 11,888 6. Andrea Locatelli Yamaha + 13,320 7. Xavi Vierge Honda + 14,396 8. Garrett Gerloff Yamaha + 14,775 9. Iker Lecuona Honda + 19,968 10. Scott Redding BMW + 26,408 11. Roberto Tamburini Yamaha + 37,655 12. Kohta Nozane Yamaha + 40,510 13. Eugene Laverty BMW + 41,695 14. Luca Bernardi Ducati + 44,271 15. Loris Baz BMW + 45,068 16. Tito Rabat Kawasaki + 45,969 17. Hafizh Syahrin Honda + 47,420 18. Ilya Mikhalchik BMW > 1 min 19. Leandro Mercado Honda > 1 min 20. Oliver König Kawasaki > 1 min out Toprak Razgatlioglu Yamaha out Gabriele Ruiu BMW out Philipp Öttl Ducati out Christophe Ponsson Yamaha out Alessandro Delbianco Kawasaki