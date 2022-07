Rea, Toprak, Bautista: Carl Fogarty hätte sie gehasst

Während seiner aktiven Zeit pflegte Carl Fogarty Feindschaften mit seinen Gegnern. Ein harmonisches Verhältnis, so wie wir es in der Superbike-WM 2022 sehen, hätte der vierfache Weltmeister nicht hinbekommen.

Wenn die Superbike-WM 2022 am 16./17. Juli in Donington Park gastiert, wird Carl Fogarty seiner alten Wirkungsstätte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen Besuch abstatten. Der Dreikampf zwischen WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati), Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Superbike-Dominator Jonathan Rea (Kawasaki) hat es dem vierfachen Champion angetan.

Vor allem die zunehmende Rivalität zwischen Rea und Razgatlioglu fasziniert den charismatisch und polarisierenden Fogarty.



«Es ist großartig, ich liebe es», sagte der 57-Jährige bei WorldSBK. «Álvaro lehnt sich zurück und beobachtet die beiden, denn sie werden sich wahrscheinlich wieder gegenseitig ausschalten, so wie sie es in Assen getan haben. Sie sind beide sehr ehrgeizig und wollen unbedingt gewinnen. Beide sind auch sehr, sehr schnell. Natürlich sind sie unterschiedlich alt, und ich mag Toprak. Ich denke, dass er ein unglaublich talentierter Fahrer ist. Jonathans Hunger, die Nummer 1 zu bleiben, ist unersättlich. Sie tauschen oft die Positionen und das ist großartig zu verfolgen.»

Foggy verhehlte nie seine Sympathie für den Kawasaki-Piloten, aber das wäre unmöglich, würde er Razgatlioglu oder noch selbst aktiv sein.



«Die beiden scheinen sich gut zu verstehen. Wenn ich und jemand anderes das zu meiner Zeit gemacht hätten, würden wir uns hassen! Ich und John Kocinski, Scott Russell oder sonst wer, das wäre schrecklich. Aber diese beiden scheinen ganz in Ordnung zu sein. Auf der Strecke sind sie rücksichtslos, und das überträgt sich nicht auf das Fahrerlager, wie es zu meiner Zeit ein paar Mal der Fall war. Ich habe einfach jeden gehasst, und das musste ich auch, wenn ich Rennen gewinnen wollte. Johnny ist anders; er ist ein viel netterer Mensch.»