Axel Bassani (Ducati): Keine Angst vor Donington

Während der vierwöchigen Pause der Superbike-WM 2022 genehmigte sich Axel Bassani ebenfalls eine kleine Auszeit. Der Ducati-Pilot im Team Motocorsa möchte seinen Aufwärtstrend in Donington fortsetzen.

Axel Bassani ist einer der jüngsten Piloten der Superbike-WM 2022 und auch einer der vielversprechendsten. Der 22-Jährige überraschte im vergangenen Jahr als Rookie mit einem Podium und mehreren Top-5-Platzierungen. Die laufende Saison begann aus verschiedenen Gründen eher verhalten, als WM-Achter ist er dennoch bester Privatfahrer.

Für viele Beobachter ist der Lockenkopf ein potenzieller Kandidat für das Aruba.it Ducati-Werksteam. Ob er aber wirklich diese Chance bekommen wird, wird von seiner weiteren Entwicklung – sowie der Performance von Michael Rinaldi, der seinen Platz im Werksteam in Misano festigen konnte.

Aber auch Bassani zeigte bei seinem Heimrennen mit den Plätzen 4, 7 und 7 eine starke Leistung. Nach der darauffolgenden vierwöchigen Pause geht die Superbike-WM 2022 am kommenden Wochenende in Donington Park weiter.



«Ein ganzer Monat ohne ein Rennen war lang, die Zeit ging aber schnell vorbei«, berichtete Bassani unseren Kollegen von Corsedimoto. «Ich ruhte mich ein wenig aus, war aber nicht im Urlaub, und habe mein Training durchgezogen. Testen mit dem Team war ich nicht. Ich bin wie immer bei mir in der Nähe gefahren, um mich vorzubereiten.»

Zur Info: Bassani stammt aus Feltre im Trentino und trainiert bevorzugt auf Go Kart-Strecken. Mit einem Superbike machte er kürzlich einen Abstecher nach Grobnik in Kroatien, auch bekannt als Rijeka.

Am 16./17. Juli geht die Saison in Donington weiter, wo der Motocorsa-Pilot im vergangenen Jahr die Ergebnisse 10, 11 und 13 erreichte.



«Ich habe keine besonderen Erinnerungen an diese Strecke. Das Layout ist ziemlich schwierig, aber sie macht mir keine Angst», meinte Bassani. «Ich setze mir keine spezifischen Ziele – ich gehe einfach dorthin und versuche, mein Bestes zu geben. Donington hat eine traditionsreiche Geschichte und ich mag es dort. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich dort schnell sein könnte, denn es ist eine der wichtigsten Strecken der Superbike-WM.»