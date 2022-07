Superbike-WM in Most: Viele deutschsprachige Piloten

Beim Superbike-Meeting in Most wird der Zeitplan von weiteren Rennserien flankiert. Selten waren so viele deutschsprachige Teilnehmer am Start wie in Tschechien.

Das Rennwochenende in Most am 30./31. Juli markiert die Saisonhalbzeit, anschließend folgt eine sechswöchige Pause bis zum Traditionsmeeting in Magny-Cours. Der Zeitplan der seriennahen Weltmeisterschaft in Tschechien umfasst neben der Superbike-WM sowie den beiden Supersport-Serien auch den Northern Talent Cup und den European Yamaha R3 Cup – den angereisten Zuschauer wird somit viel Action auf der Rennstrecke geboten.

Für die aus Deutschland, Österreich und der Schweiz angereisten Zuschauer lohnt es sich nicht nur, Philipp Öttl (D/Ducati) in der Superbike-WM, Dominique Aegerter (CH/Yamaha) in der Supersport-WM und Lennox Lehmann (D/KTM) in der Supersport-300 die Daumen zu drücken, denn auch im Northern Talent Cup sind einige ihrer Landsleute am Start. Fünf Deutsche, zwei Schweizer und ein Österreicher hoffen auf Unterstützung von den Tribünen. Siegchancen dürfte der Sachse Dustin Schneider haben, der zuletzt in Assen seinen ersten Saisonsieg eingefahren hatte und in der Gesamtwertung Rang 3 belegt.

Die Sessions der WM-Serien finden zu den gewohnten Zeiten statt. Die erste wichtige Entscheidung fällt am Samstag in der Superpole der Supersport-WM 300 um 9:45 Uhr, gefolgt von den Qualifyings der Supersport- und Superbike-WM. Die beiden Hauptrennen Top-Kategorie finden am Samstag und Sonntag jeweils um 14 Uhr statt.