Philipp Öttl bei der WDW: «Konnte viel deutsch reden»

Während sich die MotoGP-Asse wochenlang intensiv auf das «Race of Champions» im Rahmen der World Ducati Week in Misano vorbereitet haben, nahmen es die Fahrer aus der Superbike-WM sehr locker.

«Für die Italiener ist es das wichtigste Rennen des Jahres», spottete Superbike-WM-Leader Alvaro Bautista in Donington Park, auf seine Vorbereitungen für das Race of Champions in Misano angesprochen. Aruba-Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi konterte scherzhaft: «Ich frage mich, was wir hier in England tun, während die anderen in Misano trainieren.»

Während MotoGP-Vizeweltmeister Pecco Bagnaia das auf acht Runden verkürzte Sprintrennen knapp vor Luca Marini gewann, trudelte Axel Bassani als bester SBK-Pilot mit 9,1 sec Rückstand als Siebter ins Ziel. Bautista und Rinaldi fuhren nur spazieren, pro Runde sechs Sekunden langsamer als die Spitze, und wurden Vorletzter und Letzter.

Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven kam mit der Serien-Panigale V4S als Zwölfter ins Ziel. «Das war ein cooles Wochenende bei der WDW», erzählte der Bayer SPEEDWEEK.com. «Es waren viele Deutsche da, das hat mir voll gefallen. Ich habe die meiste Zeit nur deutsch geredet. Das Race of Champions war interessant, es war extrem heiß und hat Spaß gemacht. Ich habe das als Training genommen – so sollte man es auch nehmen.»

Am kommenden Wochenende gastiert die Superbike-WM in Most (zu deutsch Brüx) in Nordböhmen. Öttl ist derzeit 13. der Weltmeisterschaft und hat 29 Punkte auf dem Konto.

Race of Champions 2022, Rennergebnis:

1. Pecco Bagnaia, 12:57,901 min

2. Luca Marini, + 0,696 sec

3. Marco Bezzecchi, + 1,722

4. Jack Miller, + 4,182

5. Enea Bastianini, + 7,051

6. Jorge Martin, + 7,873

7. Axel Bassani, + 9,167

8. Johann Zarco, + 10,331

9. Fabio Di Giannantonio, + 13,826

10. Luca Bernardi, + 16,261

11. Danilo Petrucci, + 19,572

12. Philipp Öttl, + 21,199

13. Federico Caricasulo*, + 32,062

14. Nicholas Spinelli*, + 32,123

15. Maximilian Kofler*, + 32,817

16. Oliver Bayliss*, + 39,345

17. Federico Fuligni*, + 43,286

18. Alvaro Bautista, + 48,287

19. Michael Rinaldi, + 48,291

20. Michele Pirro, + 5 Runden



*= mit Panigale V2