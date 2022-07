SBK-WM in Most: ServusTV und Eurosport senden live 28.07.2022 - 11:41 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Die Kameras sind auf die Action gerichtet

Fans der Superbike-WM 2022 können sich beim Meeting in Most auf eine Live-Übertragung im TV freuen. Am Samstag und Sonntag ist neben ServusTV auch Eurosport auf Sendung.