Most, FP2: Razgatlioglu schneller als alle Rekorde!

Toprak Razgatlioglu mit dem Hinterrad in der Luft

Am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2022 in Most sorgte Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu für eine überragende Bestzeit. Álvaro Bautista (Ducati) und Jonathan Rea (Kawasaki) deutlich geschlagen. Philipp Öttl Elfter.

Im ersten Training lieferten sich Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ein Wettrennen um die Bestzeit, in 1:31,893 min hatte der Nordire knapp die Nase vorn. WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati) lag mit fast 0,7 sec Rückstand deutlich zurück. Scott Redding verlor als bester BMW-Pilot 0,9 sec, Superbike-Rookie Philipp Öttl (Ducati) belegte mit 1,8 sec Rückstand Platz 14.

Die erste starke Zeit fuhr Redding, der in 1:32,412 min schon in den ersten Minuten eine persönliche Verbesserung erreichte. Derweil lag mit Iker Lecuona (Honda) bereits der erste Pilot auf der Nase. Der Spanier flog aus der Schikane mit per Highsider von seiner CBR1000RR-R und kauerte einen Moment angeschlagen im Kiesbett, bevor er sich wieder aufrappelte.

Während zuerst Michael Rinaldi (Ducati) und erneut Redding die Bestzeit im FP2 auf eine 1:32,214 min schraubten, konzentrierten sich Rea, Razgatlioglu und Bautista in den Top-5 liegend offenbar auf die Rennabstimmung. Nach 15 Minuten übernahm der Spanier mit einer 1:32,201 min die Führung.

15 Minuten vor dem Ende bewies Redding in 1:32,081 min, dass die neue Schwinge BMW einen großen Fortschritt brachte. Nur wenig später sorgte Rinaldi in 1:31,820 min für die bisher schnellste Runde an diesem Wochenende.

Zum Vergleich: Den Rundenrekord stellte Rea (Kawasaki) im Superpole-Race 2021 mit 1:31,966 min auf, sein Pole-Rekord steht bei 1:31,684 min.

Aber erst in den letzten Minuten legten es die Piloten wirklich auf eine schnelle Runde an. Den Anfang machte Toprak Razgatlioglu, der seine Yamaha R1 in 1:31,506 min um die tschechische Piste prügelte. Der Weltmeister war damit schneller als der Pole-Rekord! Eine solch schnelle Zeit mit Rennreifen ist aber auch dem neuen Asphalt geschuldet.

Die famose Zeit des Türken blieb unangetastet. Auf Platz 2 reihte sich sehr stark Redding als bester BMW-Pilot ein. Der Engländer büßte 0,2 sec auf den Yamaha-Piloten ein. Dritter wurde Rinaldi.

Jonathan Rea konnte sich im FP2 nicht steigern, belegt in der kombinierten Zeitenliste mit seiner besten Zeit aus dem ersten Training hinter Bautista die fünfte Position.

Bester Honda-Pilot wurde Xavier Vierge als Zehnter.

Superbike-Rookie Philipp Öttl (Ducati) büßte 1,4 sec auf die Bestzeit ein und beendet den ersten Trainingstag auf der elften Position.

Eine Handvoll Piloten konnten sich im FP2 nicht steigern. Neben Rea waren das Garrett Gerloff (Yamaha), Axel Bassani (Ducati) sowie die Honda-Piloten Lecuona, Mercado und Hafizh Syahrin, der einen Sturz verbuchte.