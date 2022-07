Most, FP1: Rea und Razgatlioglu deutlich vor Bautista

Kawasaki-Star Jonathan Rea sorgte im ersten freien Training der Superbike-WM in Most (Brüx) am Freitagmorgen für die knappe Bestzeit vor Champion Toprak Razgatlioglu. WM-Leader Alvaro Bautista verlor über 6/10 sec.

Verschiedene Abschnitte der Rennstrecke in Most wurden seit der SBK-Premiere im Vorjahr frisch asphaltiert, darunter die sehr wellige erste Kurve. Die Sturzräume in mehreren Kurven wurden um einige Meter erweitert und 5500 Tonnen Kies und Tausende Tonnen Erde bewegt. Die Investitionen sind in der Größenordnung von vier Millionen Euro.



Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte in der dritten fliegenden Runde Jonathan Rea (Kawasaki) mit 1:32,707 min. Nach dem ersten Drittel der 45-minütigen Session führte Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) mit 1:32,431 min.

Die Zeiten kamen schnell auf ein hohes Niveau. Zum Vergleich: Den Rundenrekord stellte Rea (Kawasaki) im Superpole-Race 2021 mit 1:31,966 min auf, sein Pole-Rekord steht bei 1:31,684 min.



Interessant: Die Piloten haben für die Superpole am Samstagvormittag ab 11.10 Uhr nicht den üblichen Qualifyer-Hinterreifen SCQ von Pirelli zur Verfügung, sie müssen ihre Bestzeit also mit normalen Rennreifen fahren.

Zur Halbzeit übernahm Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi mit 1:32,381 min die Spitze, 11 min vor Schluss konterte Razgatlioglu mit 1:32,092 min. Es war auch der 22-fache Laufsieger, der 2 min vor Ende als Erster unter 1:32 min blieb. Für die Bestzeit sorgte aber letztlich Rea mit 1:31,893 min. In den ersten drei Sektoren ist Toprak schneller als der Rekordchampion, verliert aber alles im vierten Abschnitt.

Hinter den beiden Weltmeistern folgen Garrett Gerloff (GRT Yamaha), Michael Rinaldi (Aruba Ducati) und Andrea Locatelli (Pata Yamaha), erst auf Platz 6 kommt WM-Leader Alvaro Bautista mit 0,653 sec Rückstand.



Für die beiden Honda-Werksfahrer Iker Lecuona und Xavi Vierge ist die Rennstrecke in Tschechien neu, mit den Rängen 8 und 13 schlugen sie sich ordentlich.

Scott Redding landete mit der besten BMW auf Platz 9, Loris Baz aus dem deutschen Bonovo-Team wurde Zwölfter. Im Team BMW Motorrad fährt an diesem Wochenende der Engländer Peter Hickman (21.) für den verletzten Michael van der Mark an der Seite von Redding.



Der einzige Deutsche im Feld, Philipp Öttl aus dem Ducati-Team Go Eleven, fuhr ebenfalls zum ersten Mal mit dem Superbike in Most und kam auf Platz 14.