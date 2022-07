Böse Vermutung: Nerv in Lavertys Arm beschädigt? 29.07.2022 - 14:52 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Eugene Laverty

BMW-Werksfahrer Eugene Laverty hatte die Hoffnung, dass es mit seinem lädierten Arm bei der Superbike-WM in Most an diesem Wochenende besser geht als zuletzt in England. Doch die Finger machen nicht, was er will.